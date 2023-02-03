Общество

53 минуты назад

Перед чередой праздников откроется «горячая линия» по вопросам качества и безопасности парфюмерии и косметики

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#Роспотребнадзор #торговля
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Перед чередой праздников откроется «горячая линия» по вопросам качества и безопасности парфюмерии и косметики

«Горячая линия» будет работать с 6 февраля по 17 февраля.

Перед чередой праздничных дней: 14 февраля, 23 февраля и 8 марта Управление Роспотребнадзора по Липецкой области проведёт «горячую линию» по вопросу качества и безопасности парфюмерно-косметической продукции.

«Горячая линия» будет работать с 6 февраля по 17 февраля.

«Потребители, а также хозяйствующие субъекты могут получить консультации и разъяснения об обязательных требованиях, предъявляемых к парфюмерно-косметической продукции», - отмечают в Роспотребнадзоре.

Звонить можно в Управление Роспотребнадзора по Липецкой области 8(4742) 30-88-69, 30-88-67, 30-88-55, в Единый консультационный центр Роспотребнадзора 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный), в Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области 8(4742) 25-09-07; 74-06-27; 74-06-27; 25-76-92; 77-04-13, в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Ельце, Елецком, Долгоруковском и Измалковском районах (код 47467) 2-07-78; 6-05-00, 2-66-65, в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Задонском, Воловском, Тербунском, Хлевенском районах (код 47471) 2-14-21, 2-11-41, в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Данковском, Лев-Толстовском, Чаплыгинском районах (код 47465) 6-23-90, 6-24-62, в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Грязинском, Добринском, Усманском районах (код 47461) 2-10-47; 2-44-12, в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Лебедянском, Краснинском районах (код 47466) 5-24-57; 5-24-55.
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#Роспотребнадзор #торговля
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