Общество

сегодня, 12:09

Перед 289 работниками погашена задолженность по зарплате более чем на 10 миллионов рублей

269
#трудовые права
Перед 289 работниками погашена задолженность по зарплате более чем на 10 миллионов рублей

В ООО «Промстрой Эксперт» погасили задолженность по заработной плате за декабрь.

В январе Госинспекцией труда в Липецкой области была выявлена задолженность по заработной плате в ООО «Промстрой Эксперт» за декабрь 2022 года перед 289 работниками более чем на 10 миллионов рублей.

Как сообщают в Гострудинспекции, сейчас задолженность погашена в полном объеме.
269
#трудовые права

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