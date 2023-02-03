Общество
сегодня, 12:09
Перед 289 работниками погашена задолженность по зарплате более чем на 10 миллионов рублей
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В ООО «Промстрой Эксперт» погасили задолженность по заработной плате за декабрь.
В январе Госинспекцией труда в Липецкой области была выявлена задолженность по заработной плате в ООО «Промстрой Эксперт» за декабрь 2022 года перед 289 работниками более чем на 10 миллионов рублей.
Как сообщают в Гострудинспекции, сейчас задолженность погашена в полном объеме.
Как сообщают в Гострудинспекции, сейчас задолженность погашена в полном объеме.
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