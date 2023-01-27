Общество
сегодня, 13:11
В Липецкой области в третий раз выявлена многомиллионная задолженность организации перед работниками
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В Липецкой области в третий раз выявлена многомиллионная задолженность организации перед своими работниками
Компания «Промстрой Эксперт» снова попала в поле зрения Госинспекции, на этот раз задолженность по зарплате перед 289 работниками в этой компании составила 10 млн рублей.
Госинспекция взяла на контроль погашение задолженности.
Полторы недели назад Госинспекция выявила в этой фирме задолженность по зарплате в размере 11 млн рублей перед 306 рабочими. Но фирма с долгами рассчиталась. Осенью, в октябре «Промстрой Эксперт» задолжал рабочим 6 миллионов 686 тысяч рублей.
Госинспекция взяла на контроль погашение задолженности.
Полторы недели назад Госинспекция выявила в этой фирме задолженность по зарплате в размере 11 млн рублей перед 306 рабочими. Но фирма с долгами рассчиталась. Осенью, в октябре «Промстрой Эксперт» задолжал рабочим 6 миллионов 686 тысяч рублей.
2 656
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