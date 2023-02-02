Подсудимый из Задонского района получил дополнительный год к основному сроку за нападение на конвойного

Во время конвоирования в суд мужчина пригрозил сотрудникам полиции, что осуществит членовредительство имеющимся у него предметом. Один из конвойных решил его обыскать.

Житель Задонского района осужден за применение насилия к представителю власти на один год лишения свободы. С приговора, который ему вынесли в ноябре прошлого года, мужчине предстоит отбыть в колонии 8,5 года.



Как сообщает пресс-служба судебной системы Липецкой области, летом прошлого года мужчина, которого конвоировали в Задонский районный суд из ИВС, вдруг сообщил, что может нанести себе увечья, якобы, имеющимся у него предметом. Сотрудник ИВС решил обыскать подсудимого, а тот ударил его коленом по бедру.



