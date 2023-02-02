Общество

сегодня, 20:23

Липецкая вечЁрка: пропавшие дети, муниципальная реформа и 240-метровый дом

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#вечЁрка #пропавшие дети #реформа #застройка квартала
Липецкая вечЁрка: пропавшие дети, муниципальная реформа и 240-метровый дом

Сегодня, 2 февраля, стало известно, что в Липецке пропали два подростка, депутаты облсовета проголосовали за муниципальную реформу, и на улице Гагарина собираются построить 240-метровый дом.

В Липецке уже сутки ищут 13-летних Тимура Хачирова и  Игоря Малькова. Оба подростка ушли из своих домов накануне и пропали. Живут они недалеко друг от друга, но знакомы или нет, неизвестно. Сейчас детей ищут полиция и волонтеры. К вечеру пришло известие, что пацанов нашли. Теперь будут выяснять, почему они наделали столко шума. 

И еще новости о детях. Елецкий суд ограничил в родительских правах семейную пару, чья дочь осенью прошлого года была обнаружена в реке Сосна без верхней одежды. Тогда девочку с диагнозом «переохлаждение» доставили в больницу. Теперь органы опеки займутся ее дальнейшим устройством.

А в областной детской больнице шестилетней девочке сделали операцию по удалению опухоли головного мозга. Операцию провел ведущий сотрудник Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко Юрий Кушель, который будет работать в Липецке по совместительству.

Депутаты областного Совета сегодня одобрили муниципальную реформу. Нынешняя двухуровневая модель местного самоуправления — администрация района и сельские поселения — может быть заменена одноуровневой с упразднением сельсоветов и администраций поселений.

А еще областной Совет одобрил концессию по строительству экотехнопарка, который займется обработкой, утилизацией и размещением твердых коммунальных отходов. Его разместят в Стебаевском сельском совете Липецкого района, приблизительно в двух километрах от сёл Круглое и Никольское. Реализацией проекта займется фирма «СтройСельхозГарант». Финансированием — компания «Российский экологический оператор». Она выделит заёмные средства в размере 2,6 млрд рублей. Липецкая область будет рассчитываться по этим обязательствам 12 лет.

На улице Гагарина собираются построить 240-метровый дом, предполагается, что он станет лицом обновленного квартала ограниченного улицами Нестерова, Гагарина, Качалова и переулком Попова. Договор о комплексном развитии территории в конце прошлого года мэрия подписала с фирмой ООО «Спецфундаментстрой».



22 двухэтажки заменят высотками. Самый большой дом растянется на 240 метров, в нем будет 20 подъездов. Это разноэтажное здание, максимальное количество этажей в секции — 10.

Вы представляете, каким образом в таком доме соседям что-то решить и выбрать старшего по дому? Конечно, собрания можно проводить и заочно, но как договориться такому количеству людей?

Куда денутся нынешние жители квартала? Два дома из 22-х будут расселены муниципалитетом. Остальные — застройщиком. Две трети собственников уже согласились на переселение, и этого достаточно для сноса. Срок реализации проекта 10 лет

— Представляю ОДН в этом доме, — ужаснулась Горожанка.

— «Две трети собственников жилых помещений этих домов согласились на переселение, и этого достаточно для их сноса.» А остальных стало быть спрашивать никто не собирается? Снесут вместе с домами? — спросил Эндрю.

— По картинкам красиво, но и Елецкий микрорайон на картинках был хорош, а получилось увы то что получилось, — заметил 777.

Фото: пресс-служба правительства Липецкой области
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#вечЁрка #пропавшие дети #реформа #застройка квартала

Комментарии (6)

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Сельдерей не растет на Елецком.

3 минуты назад
На Елецком упырь выбросил кошку с балкона.
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Нонка

6 минут назад
Все ужастно -новый дом -колбаса и * напротив Жуть жуткая
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Koммунист

17 минут назад
Сурок Фил предсказал долгую зиму
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Воронежец

39 минут назад
vlad, это вы ещё воронежских чиновников не знаете. Они у нас на все сорок лет опаздали.
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Электорат

сегодня, 20:45
Спокойной ночи нашим сладеньким депутатам!
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vlad

сегодня, 20:45
Наши чиновники опоздали на 20 лет минимум.
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