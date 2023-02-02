Общество

23 минуты назад

Пропавшие в Липецке мальчики найдены на окраине города

1 580
#пропавшие без вести
Пропавшие в Липецке мальчики найдены на окраине города

Полицейские нашли подростков в районе Силикатных озер.

Двое 13-летних мальчиков, пропавших в Липецке 1 февраля, найдены. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, полицейские нашли подростков в районе Силикатных озер. 

- Дети доставлены в управление внутренних дел по Липецку, там же находятся их законные представители. Сейчас полицейские выясняют причины ухода мальчиков из дома, - рассказали GOROD48 в пресс-службе.

Напомним, мальчики живущие по соседству в 9 микрорайоне Липецка не вернулись домой днем 1 февраля.
1 580
#пропавшие без вести

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60+

7 минут назад
Наверное пошли на рыбалку !
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