Пропавшие в Липецке мальчики найдены на окраине города

Полицейские нашли подростков в районе Силикатных озер.

Двое 13-летних мальчиков, пропавших в Липецке 1 февраля, найдены. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, полицейские нашли подростков в районе Силикатных озер.



- Дети доставлены в управление внутренних дел по Липецку, там же находятся их законные представители. Сейчас полицейские выясняют причины ухода мальчиков из дома, - рассказали GOROD48 в пресс-службе.



Напомним, мальчики живущие по соседству в 9 микрорайоне Липецка не вернулись домой днем 1 февраля.

