Девочку нашли с переохлаждением в реке без верхней одежды

Теперь её мать и отца ограничили в родительских правах.

Елецким городским судом рассмотрено гражданское дело по иску комитета опеки и попечительства администрации Ельца об ограничении родительских прав.



«Основанием для предъявления иска послужило обнаружение ребенка осенью прошлого года в воде реки Сосна без верхней одежды и без сопровождения родителей, после чего девочка была доставлена в Елецкую городскую детскую больницу с диагнозом «переохлаждение», - сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области.



Требования органов опеки также были мотивированы тем, что родители пьют, а отец часто устраивает скандалы и драки в присутствии детей. Родители девочки неоднократно привлекались к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, не работают, состоят на профилактическом учете.



В результате суд принял решение об ограничении ельчан в родительских правах и передаче их детей органу опеки для обеспечения их дальнейшего устройства.



Решение ещё не вступило в силу.