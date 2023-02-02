Общество

40 минут назад

Девочку нашли с переохлаждением в реке без верхней одежды

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#дети #опека
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Девочку нашли с переохлаждением в реке без верхней одежды

Теперь её мать и отца ограничили в родительских правах.  

Елецким городским судом рассмотрено гражданское дело по иску комитета опеки и попечительства администрации Ельца об ограничении родительских прав.

«Основанием для предъявления иска послужило обнаружение ребенка осенью прошлого года в воде реки Сосна без верхней одежды и без сопровождения родителей, после чего девочка была доставлена в Елецкую городскую детскую больницу с диагнозом «переохлаждение», - сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области.

Требования органов опеки также были мотивированы тем, что родители пьют, а отец часто устраивает скандалы и драки в присутствии детей. Родители девочки неоднократно привлекались к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, не работают, состоят на профилактическом учете.

В результате суд принял решение об ограничении ельчан в родительских правах и передаче их детей органу опеки для обеспечения их дальнейшего устройства.

Решение ещё не вступило в силу.
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#дети #опека
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Комментарии (1)

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Гость

12 минут назад
Если решение не вступило в силу, то где же девочка? У этих родителей? А почему решение не вступает в силу с момента принятия? Судебные органы * от обжалования? А жизнь ребёнка не подвергается опасности?
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