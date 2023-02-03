Сегодня в Липецке: окончание рабочей недели под музыку и как продлить жизнь старому смартфону

Рассказываем всё самое главное про последний день уходящей недели.

На улице ноль

Зима на дворе – ни туда и не сюда, не в минус и не в плюс. Сегодня днём в Липецке обещают ноль градусов и небольшой снег.







19-й микрорайон без воды

С 10:00 до 20:00 сегодня отключат воду в 19-м микрорайоне – в домах №№ 1, 6 на проезде Кувшинова; №№ 85, 87, 89, 91, 99, 101, 103, 105 на улице Московской; №№ 4, 6, 8, 8а, 10, 12 на Полиграфической.







В это же время не будет воды в центральной части города - в домах №№ 1, 3 на улице Ворошилова; №№ 3, 4 на Коммунальной; № 57 на Первомайской.

В селе Косырёвка с аналогичными сложностями столкнутся жильцы дома на улице Новой, 20.

Большое отключение электричества

А вот электроэнергию сегодня отключат на полутора десятках улиц. С 9:00 до 16:00 часов погаснет свет в домах №№ 1а, 1л на улице Адмирала Макарова; с 14:00 до 17:00 – на Первомайской, 58 и улице Советской.







С 08:00 до 17:00 обесточат дома №№ 32 на улице Адмирала Макарова; №№ 10, 12 на Адмирала Лазарева; №№ 31, 33, 35 на проспекте Мира; №№ 9, 11, 11а на улице Прокатной , а также на площади Мира. В это же время отключение ждёт и дома в частном секторе Арсеньева, Баумана, Белорусской, Брюллова, Стасова.

Пробки

По традиции, в пятницу пробок больше всего, тем более что на дорогах возможна гололедица, что замедляет движение и увеличивает риск аварий. Поэтому сегодня глядите в оба, а перед выездом не забудьте взглянуть и в «Яндекс- пробки» или аналогичные приложения, которые помогут выбрать наиболее оптимальный маршрут.



Самый классный классный

Сегодня мы узнаем имя лучшего классного руководителя липецких школ. Финал городского конкурса пройдёт в 12:00 в школе №60 на улице Осканова.







Конечно, большинство липчан давно закончили школу, но по инерции продолжают болеть за своё бывшее учебное заведение. Поэтому любопытно будет узнать, кто победит.

Музыка на закате

Согласитесь, приятно завершить рабочую неделю под приятные звуки музыки. Сегодня такую возможность даёт культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28, 3-й этаж). В 19:31 здесь начнётся концерт «Музыка на закате», в котором выступит композитор и музыкант (фортепиано, виолончель) Вадим Басов с участием струнного оркестра. Плата за вход – по сердцу, сколько кто сочтёт нужным.

Наследие Рахманинова

В этом году исполняется 150 лет со дня рождения великого русского композитора Сергея Рахманинова.







Этому событию будет посвящен сегодняшний концерт из цикла из цикла «Сергей Рахманинов. Наследие» в Липецком колледже искусств имени К. Н. Игумнова (ул. Студенческий городок, 6). Бессмертную музыку сыграет Липецкий симфонический оркестр, который усилят лауреаты международных конкурсов из Москвы Александр Князев и Анаит Казарян (оба фортепиано). В программе прозвучат концерт для фортепиано с оркестром №3 (соч. 30) и рапсодия на тему Паганини (соч. 43).

«Певец русской природы»

Ровесник Рахманинова – писатель Михаил Пришвин, о 150-летии которого у нас тоже не забывают, тем более, что «певец русской природы» - наш земляк, уроженец Хрущёво-Лёвшино Елецкого уезда Орловской губернии (сейчас село относится к Становлянскому району), ученик елецкой гимназии.







Сегодня в 15:00 в Липецком областном краеведческом музее откроется выставка «Весна света», посвященная писателю. На выставке будут представлены живописные работы В. С. Сорокина и В. М. Панфилова, посвященные дорогим сердцу писателя местам, скульптурный портрет Пришвина (авт. Ю. Д. Гришко), а также уникальные фотографии, на которых писатель запечатлен в разные моменты жизни: с женой, в кругу крестьян, с любимыми собаками.

Выставка будет работать до 16 апреля.

Пора выбираться наверх

Сегодня в Липецке большой волейбол. Единственная липецкая команда, выступающая на высшем уровне – в Суперлиге, принимает краснодарское «Динамо».







Пока заметно обновившие состав в начале чемпионата липчанки идут на последнем 14-м месте. Однако есть одно «но». В завершающей части регулярного чемпионата нас ждут встречи с прямыми конкурентками на своей площадке, где сам Бог велел набирать очки. Поэтому «Липецк» ещё поборется, а наблюдать за героическим спасением будет особенно интересно. Сегодня наш соперник – краснодарское «Динамо». В первом круге в Краснодаре наши девчата сумели разжиться очками, уступив только на тай-брейке – 2:3. А почему бы теперь не выиграть дома?

Игра в СК «Атлант» в Копцевых Хуторах, что в нескольких километрах от Липецка, начнется в 16:00.

Как использовать старый смартфон

Самые частые ответы – продать или утилизировать. Но в Роскачестве собрали несколько оригинальных идей, как продлить жизнь вашему гаджету.

Например, его можно использовать в качестве пульта для умной техники дома. В этом поможет приложение типа Nest, Hue и т.п. с помощью которых можно раздавать команды для другой электроники.







Ещё вариант – использовать смартфон в качестве беспроводной видеокамеры или станции ВКС для видеочатов — Zoom, «Яндекс.Телемост», Skype или какой-либо другой. Для этого нужно поместить смартфон на своём столе или в конференц-зале. Другие простые способы – электронная книга или цифровая фоторамка. В последнем случае нужно включить функцию слайд-шоу.

Дорогие липчане» Вот мы и дождались конца рабочей недели. Но в предвкушении выходных и пятничной «джага-джаги» всё же не стоит забывать о новостях. Чаще заходите на GOROD48, здесь вы найдёте всё самое интересное и полезное. До встречи на сайте!