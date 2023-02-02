В прошлом году туберкулёз обнаружили у 160 человек

В том числе было несколько случаев заболеваний среди детей.

По итогам 2022 года в Липецкой области впервые выявлены с туберкулезом 160 человек ( в 2021 году были выявлены 163 человека), в том числе 132 среди местного населения, из них по два случая заболеваний среди детей и подростков. Среди иностранцев и иногородних выявлено 18 источников туберкулезной инфекции. Такие данные приводит управление Роспотребнадзора по Липецкой области.



По состоянию на 1 января 2023 года, в области проживает 255 больных активными формами туберкулеза.



Основными методами раннего выявления туберкулеза остаются флюорография у взрослых и туберкулинодиагностика у детей с помощью пробы Манту и Диаскинтеста. Случаи заболеваний среди детей и подростков были выявлены как раз при профилактических обследованиях. При этом особенностью детского туберкулеза является бессимптомные начало и течение заболевания, жалобы и клинические проявления возникают при запущенных формах заболевания.



За 2022 год охвачено флюорографическими обследованиями 76,6% населения региона. 80 больных туберкулезом органов дыхания (60,6% больных) выявлены благодаря флюорографическому обследованию.



«Но эти показатели значительно ниже, чем в «доковидный» период, так в 2019 году охват населения флюорографическими обследованиями составлял 84,4 %, в 2018 году – 86,7%, а доля выявленных лиц с туберкулезом при профилактических осмотрах 73,2% и 77,4% соответственно», - добавляют в Роспотребнадзоре.



