Происшествия

46 минут назад

В Грязинском районе 75-летней женщине вернули отданные мошенникам 100 000 рублей

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#мошенничество
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Курьер, которому женщина отдала деньги за спасение родственника, прокололся на том, что не смог быстро вызвать такси.

В полицию позвонила 75-летняя жительница одного из сёл Грязинского района и сообщила, что стала жертвой телефонных мошенников и лично передала мужчине 100 тысяч рублей за освобождение якобы попавшего в ДТП родственника.

«Собеседник, который представился сотрудником правоохранительных органов, убедил пенсионерку передать в больницу вещи и деньги для возмещения ущерба пострадавшим и для решения вопроса о невозбуждении уголовного дела. Женщина поверила и отдала курьеру все свои сбережения, а после его ухода позвонила родственнику и поняла, что попалась на уловку мошенников», - сообщает пресс-служба полиции.

Ориентировку на курьера передали всем полицейским, и вскоре экипаж ДПС увидел на дороге у села подходящего под описание мужчину.

Полицейские досмотрели 26-летнего жителя Ростовской области и нашли в кармане его куртки деньги пенсионерки.

«Задержанный рассказал, что информацию о заработке нашел в одном из мессенджеров. В его обязанности входило забирать деньги по указанным ему адресам и переводить наличность работодателям, оставляя себе несколько процентов от перечисленной суммы», - добавляют в полиции.

В село курьер приехал на такси, но, забрав деньги, не смог быстро заказать машину, и вынужден был пойти пешком к трассе, где собирался поймать попутку.

Мужчину подозревают в обмане ещё двух липецких пенсионерок, у которых он забрал и перевёл своим работодателям в общей сложности 322 тысячи рублей. В отношении ростовчанина возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ, он арестован.

А 75-летней женщине очень повезло: 100 000 рублей ей уже вернули. 
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#мошенничество
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Комментарии (2)

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Пророк

10 минут назад
Много видно случаев! люди у нас многие доверчивы и живут ещё прошлым когда такого и не было и много чего пережили по этому такое щас и происходит. Всегда можно откупиться и под эту тему идёт развод людей.
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Ком Ментарий

35 минут назад
Хорошая новость. Ведь могут оперативно когда захотят.
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