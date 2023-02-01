В Грязинском районе 75-летней женщине вернули отданные мошенникам 100 000 рублей

Курьер, которому женщина отдала деньги за спасение родственника, прокололся на том, что не смог быстро вызвать такси.

В полицию позвонила 75-летняя жительница одного из сёл Грязинского района и сообщила, что стала жертвой телефонных мошенников и лично передала мужчине 100 тысяч рублей за освобождение якобы попавшего в ДТП родственника.



«Собеседник, который представился сотрудником правоохранительных органов, убедил пенсионерку передать в больницу вещи и деньги для возмещения ущерба пострадавшим и для решения вопроса о невозбуждении уголовного дела. Женщина поверила и отдала курьеру все свои сбережения, а после его ухода позвонила родственнику и поняла, что попалась на уловку мошенников», - сообщает пресс-служба полиции.



Ориентировку на курьера передали всем полицейским, и вскоре экипаж ДПС увидел на дороге у села подходящего под описание мужчину.



Полицейские досмотрели 26-летнего жителя Ростовской области и нашли в кармане его куртки деньги пенсионерки.



«Задержанный рассказал, что информацию о заработке нашел в одном из мессенджеров. В его обязанности входило забирать деньги по указанным ему адресам и переводить наличность работодателям, оставляя себе несколько процентов от перечисленной суммы», - добавляют в полиции.



В село курьер приехал на такси, но, забрав деньги, не смог быстро заказать машину, и вынужден был пойти пешком к трассе, где собирался поймать попутку.



Мужчину подозревают в обмане ещё двух липецких пенсионерок, у которых он забрал и перевёл своим работодателям в общей сложности 322 тысячи рублей. В отношении ростовчанина возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ, он арестован.



А 75-летней женщине очень повезло: 100 000 рублей ей уже вернули.