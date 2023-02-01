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Липецкая вечЁрка: потоп в центре города, разобранные елки и возвращение торговых развалов
Сегодня, 1 февраля, на улице Папина прорвало трубу, в городе начали разбирать елки, и у магазинов снова могут появиться торговые развалы.
Видео: camera.lipetsk.ru
Детские сады и школы работали в штатном режиме, коммунальная авария на их деятельность не повлияла. Около 15:30 компания «РВК-Липецк» сообщила, что из-за аварии холодная вода отключена в домах на 16-ти улицах. Не все комментаторы, сидящие без воды, увидели в списке энергетиков свои адреса. А воду для питья подвозили только на улицу Юных Натуралистов, 12а — всего одна точка для тысяч липчан оказавшихся без воды?!
— Подвоз воды они организовали на Юных Натуралистов, 12а, какие молодцы! Воды нет на 16!!! улицах города, а подвоз воды в одном месте! Я прям представляю, как люди с ведрами от центрального рынка до 72 школы бредут, — возмутился Ого!
В 17:30 энергетики начали заполнять трубопровод водой. К тому времени, как вы будете читать ВечЁрку, во всех домах должна быть вода. Что касается отсутствия некоторых домов в списке отключения, пресс-служба «РВК-Липецк» уточнила, что где-то могло быть снижено давление, а также добавила - воду, которая вылилась из трубы липчанам оплачивать не придется.
Для новостей о коммунальных проблемах уже пора вводить отдельную рубрику, настолько их много. Жильцы дома № 88 по проспекту Победы пожаловались на течь в подвале, с которой не могут справиться с прошлого года.
— Я одну бабку знаю, она гадает на кофейной гуще и у неё глаз стеклянный, она им может утечки искать! Я ей скажу о вашей проблеме, — предложила Бабка Прасковья.
1 февраля в Липецке начали разбирать новогодние украшения. По контракту подрядчики должны управиться к 10-му февраля. Главный смотритель Липецка Виталий Лесных порадовался, что в этому году оказалось совсем немного украденных и испорченных игрушек.
У магазинов снова могут появиться торговые развалы, как в 90-х. Помнится, от них потом так трудно избавлялись, стремясь к более цивилизованным формам торговли. Однако появились рекомендации правительства о размещении дополнительных торговых мест для фермеров и кооперативов у торговых центров. Чтобы поддержать, как производителей, так и покупателей, и сдержать возможный рост цен. Областное управление потребительского рынка и ценовой политики уже обсуждает с органами местного самоуправления механизм организации подобных торговых мест.
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