сегодня, 12:19
«РВК-Липецк» скоро приступят к восстановительным работам на улице Папина
На улице лопнул 300-миллиметровый водопровод. Сейчас «РВК-Липецк» согласует земляные работы со сторонними ресурсоснабжающими организациями.
По данным «РВК-Липецк» утечка воды на улице Папина произошла из водовода диаметром 300 миллиметров. На поверхность поток воды вышел у дома №13.
«Проводятся мероприятия по минимизации района отключения и определяются адреса, где на время ремонтных работ будет ограничена подача воды. Список домов будет опубликован на сайте водоканала», - рассказали в пресс-службе компании.
Напомним, сегодня около 11:00 на улице Папина из-под земли забил фонтан. Вода залила проезжую часть, автомобили практически плыли по дороге.
Постарались
Галя
александр
Мнение
Папина 6
ОДН теперь оплачивают жильцы