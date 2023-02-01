Общество

сегодня, 12:19

«РВК-Липецк» скоро приступят к восстановительным работам на улице Папина

6 938
#коммунальная авария #отключения
2
«РВК-Липецк» скоро приступят к восстановительным работам на улице Папина

На улице лопнул 300-миллиметровый водопровод. Сейчас «РВК-Липецк» согласует земляные работы со сторонними ресурсоснабжающими организациями.

«РВК-Липецк» начнет восстановительные работы на улице Папина в ближайшее время. Аварийная служба компании обследовала лопнувший водовод и приступит к ремонту после согласования земляных работ со сторонних ресурсоснабжающими организациями. Об этом GOROD48 рассказали в пресс-службе компании. 

По данным «РВК-Липецк» утечка воды на улице Папина произошла из водовода диаметром 300 миллиметров. На поверхность поток воды вышел у дома №13.

«Проводятся мероприятия по минимизации района отключения и определяются адреса, где на время ремонтных работ будет ограничена подача воды. Список домов будет опубликован на сайте водоканала», - рассказали в пресс-службе компании. 

Напомним, сегодня около 11:00 на улице Папина из-под земли забил фонтан. Вода  залила проезжую часть, автомобили практически плыли по дороге.

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6 938
#коммунальная авария #отключения
2

Комментарии (6)

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Постарались

19 минут назад
РВК на высоте! Вообще работать не могут! Зато отчеты, интервью и показуха на высоте!
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Галя

31 минуту назад
На Московской, напротив Квадры фонтан из под земли бьёт уже месяца 2 и не кому нет дела.Только ОДН накручивать - это они молодцы
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александр

40 минут назад
сначала воду отключат а потом сообщают только кому
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Мнение

48 минут назад
Бедная улица Папина! Бедный город! Зато богаты РВК и мэрия!
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Папина 6

сегодня, 12:34
Как вырыли яму в начале зимы, так и ковыряют её каждую неделю. А самой проблеме не первый год
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ОДН теперь оплачивают жильцы

сегодня, 12:28
Спасибо.
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