Общество
31 минуту назад
Авария на Папина: «РВК-Липецк» начала заполнять трубопровод
Примерно через час в домах липчан должна появиться холодная вода.
Как сообщила пресс-служба «РВК-Липецк», в 17:30 компания начала заполнять водой трубопровод. Ориентировочно, через час, если не случится непредвиденных обстоятельств, вода появится к квартирах горожан.
Напомним, сегодня утром на перекрестке улиц Папина и Доватора прорвало водовод диаметром 300 мм., без воды оказались жители 16-ти улиц.
Напомним, сегодня утром на перекрестке улиц Папина и Доватора прорвало водовод диаметром 300 мм., без воды оказались жители 16-ти улиц.
Сергей