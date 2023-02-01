Общество

31 минуту назад

Авария на Папина: «РВК-Липецк» начала заполнять трубопровод

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#коммунальная авария #отключения
Авария на Папина: «РВК-Липецк» начала заполнять трубопровод

Примерно через час в домах липчан должна появиться холодная вода.

Как сообщила пресс-служба «РВК-Липецк», в 17:30 компания начала заполнять водой трубопровод. Ориентировочно, через час, если не случится непредвиденных обстоятельств, вода появится к квартирах горожан.

Напомним, сегодня утром на перекрестке улиц Папина и Доватора прорвало водовод диаметром 300 мм., без воды оказались жители 16-ти улиц.
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#коммунальная авария #отключения

Комментарии (1)

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Сергей

24 минуты назад
Спасибо за дважды повышенный тариф за год!!! Спасибо так держать.
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