Липчане просят предотвратить «распространение гнилостных инфекций»

Жильцы дома уже более полугода пытаются решить коммунальную проблему.

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Липчанка Юлия Фурсова пожаловалась на то, что подвал третьего подъезда дома № 88 по проспекту Победы с лета затоплен.



— Горячая вода сочится из труб, — уточнила женщина.



Жильцы не сидели сложа руки, пытались решить проблему собственными силами, обращались в УК «Ориентир» и ЕДС. Но положительных результатов, по их словам, не добились. Между тем в доме трубы водоснабжения были капитально отремонтированы в 2016 году.



— Мы понимаем последствия бездействия — это невозможность использования подвального помещения как убежища, это разрушение фундамента, это распространение гнилостных инфекций. Убедительно просим вас предать публичности эту ситуацию, подобным образом оказать содействие в решении проблемы, а именно сохранить наше жилище, — попросили жильцы.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии, в феврале 2022 года от жильцов поступило две жалобы на течь в подвале. Специалисты прочистили дворовую канализацию и обработали подвал спецсоставом, а в сентябре сотрудники управляющей компании самостоятельно обнаружили и устранили течь. В январе этого года жильцы еще два раза пожаловались в единую диспетчерскую службу на течь в подвале. По их обращению 27 января была организована выездная комиссия. Сотрудники департамента ЖКХ совместно с представителями УК «Ориентир» установили, что общедомовые сети в подвале в исправном состоянии — герметизация подвала и вводных труб выполнена. Подтопление шло из почвенного грунта из-за утечки на внешних сетях водоснабжения, что не входит в зону эксплуатационной ответственности управляющей компании. В настоящее время поступление воды прекратилось, в подвале остаточные следы увлажнения. В адрес ООО «РВК-Липецк» и ПАО «Квадра» были направлены письма для установления и устранения причины залития. После устранения ресурсоснабжающими организациями, причин подтопления подвального помещения, управляющая компания произведет работы по обработке подвала.