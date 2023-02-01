Общество

54 минуты назад

Ели с площади Петра раздробят в щепу или отвезут верблюдам

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#Новый год
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Ели с площади Петра раздробят в щепу или отвезут верблюдам

В Липецке разбирают новогоднее убранство. Работа должна завершится к 10 февраля. 

В Липецке начали разбирать новогодние украшения. Работы идут по всему городу. На площади Петра Великого рабочие разбирают сказочный городок.





Дети еще надеются немного покататься с горки



Коммерсанты работают до последнего

— В этом году на главной ели утрачено незначительное количество шаров. После демонтажа мы подсчитаем их точное число. Из-за перепадов температуры пострадала фигура Чеширского Кота, ее планируем восстановить, — рассказал главный смотритель Липецка Виталий Лесных о том, как городок пережил праздники.

200 елей, которые больше месяца стояли в кадках по периметру сказочного городка, или раздробят на щепу, или отвезут в зоопарк на корм животным. Деревья больше ни на что не пригодны — их установили в кадки уже без корней.



По контрактам разобрать новогоднее убранство Липецка подрядчики должны до 10 февраля.


263
#Новый год
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