Ели с площади Петра раздробят в щепу или отвезут верблюдам

В Липецке разбирают новогоднее убранство. Работа должна завершится к 10 февраля.

В Липецке начали разбирать новогодние украшения. Работы идут по всему городу. На площади Петра Великого рабочие разбирают сказочный городок.— В этом году на главной ели утрачено незначительное количество шаров. После демонтажа мы подсчитаем их точное число. Из-за перепадов температуры пострадала фигура Чеширского Кота, ее планируем восстановить, — рассказал главный смотритель Липецка Виталий Лесных о том, как городок пережил праздники.200 елей, которые больше месяца стояли в кадках по периметру сказочного городка, или раздробят на щепу, или отвезут в зоопарк на корм животным. Деревья больше ни на что не пригодны — их установили в кадки уже без корней.По контрактам разобрать новогоднее убранство Липецка подрядчики должны до 10 февраля.