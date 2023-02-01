Бизнес

сегодня, 12:15

Банк ЗЕНИТ расширил географию автокредитования в 2 раза

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Банк ЗЕНИТ расширил географию автокредитования в 2 раза

Банк ЗЕНИТ расширил географию автокредитования в 2 раза.

Теперь клиенты банка могут приобрести машину в 21* городе страны. Широкая сеть партнеров банка, в которую входит более 500 дилерских центров, позволяет оформить автокредит и подписать необходимую документацию в автосалоне.

«Банк ЗЕНИТ проанализировал потребности покупателей автомобилей и нашел возможность облегчить им доступ к заемным средствам именно в тех городах, где чаще всего машины приобретаются в кредит. Благодаря высокому уровню сервиса клиенты могут воспользоваться лучшими предложениями на рынке», — отметила заместитель Председателя Правления Банка ЗЕНИТ Наталья Тутова.

Клиенты ПАО Банка ЗЕНИТ могут приобрести новый или подержанный автомобиль в кредит по ставке от 15,1 % годовых без первоначального взноса. Максимальный срок кредитования составит 7 лет. Клиентам доступна сумма от 100 тыс. до 10 млн рублей. При этом клиенты могут купить транспортное средство с пробегом возрастом до 23 лет на момент окончания действия договора.

Подробные условия кредитования на сайте банка.

* В список городов входят: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Самара, Ижевск, Нижний Новгород, Саратов, Челябинск, Пермь, Кемерово, Краснодар, Альметьевск, Чебоксары, Набережные Челны, Сочи, Липецк, Калининград, Тула.

Реклама. ПАО Банк Зенит.

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