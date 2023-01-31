В Липецке на пешеходном переходе сбили мужчину

По предварительной информации, пешеход пересекал дорогу на запрещающий сигнал светофора.













Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по предварительной информации, 74-летний мужчина переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, и его сбил автомобиль «Шевроле Лачетти», за рулём которого был 33-летний мужчина.

















Пешеход серьёзных травм не получил и от госпитализации отказался. Пешеход серьёзных травм не получил и от госпитализации отказался.

Сегодня вечером в Липецке напротив дома №8 на проспекте Победы произошло ДТП.