Происшествия

сегодня, 20:58

В Липецке на пешеходном переходе сбили мужчину

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#ДТП
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В Липецке на пешеходном переходе сбили мужчину

По предварительной информации, пешеход пересекал дорогу на запрещающий сигнал светофора.

Сегодня вечером в Липецке напротив дома №8 на проспекте Победы произошло ДТП. 

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Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по предварительной информации, 74-летний мужчина переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, и его сбил автомобиль «Шевроле Лачетти», за рулём которого был 33-летний мужчина. 

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Пешеход серьёзных травм не получил и от госпитализации отказался.

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#ДТП
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Комментарии (3)

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Пенсионерка

37 минут назад
Лавочница, туалетов то нет остались хоть кусты которые коммуняки насажали а так только памперс спасет
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Частный сектор

39 минут назад
Лавочница, эти животные будут всё равно переходить в неположеном месте. Отличный пример "Площадь Металлургов". Есть подземный переход от остановки в сторону проходной, но обязательно несколько человек вышедших из автобуса переходят по верху, по проезжей части , да ещё в таком опасном повороте дороги.
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Лавочница

56 минут назад
Что это за город, если в нём почти совсем нет подземных пешеходных переходов?
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