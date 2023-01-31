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В Москве передано в суд дело убийцы модели Гретты Ведлер
Пресненский суд Москвы рассмотрит дело липчанина Дмитрия Коровина, обвиняемого в убийстве своей девушки, модели Гретты Ведлер.
По данным следствия, Дмитрий задушил Гретту в гостиничном номере, труп расчленил, вымыл номер, а чемодан с телом отвез к родственникам в Сошки. Затем от имени Гретты долго вел ее страницы в соцсетях, и однажды написал, что она уехала за границу. Полицейские же, отслеживая телефон, выяснили, что он двигался в сторону Сошек. Там и нашли останки девушки.
Кроме убийства Дмитрия обвиняют в краже телефона Гретты и мошенничестве: выяснилось, что он оформил на имя Ведлер кредит в 743 тысячи рублей и снял с ее счета крупную сумму. С учетом кредита Коровин завладел полутора миллионами рублей.
Как сообщает прокуратура Москвы, обвинительное заключение в отношении 24-летнего Дмитрия Коровина утверждено и передано в Пресненский районный суд.
Фото и видео пресс-службы прокуратуры Москвы