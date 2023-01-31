Происшествия

15 минут назад

В Москве передано в суд дело убийцы модели Гретты Ведлер

109
#убийство #Гретта Ведлер

Пресненский суд Москвы рассмотрит дело липчанина Дмитрия Коровина, обвиняемого в убийстве своей девушки, модели Гретты Ведлер.

Загрузка плеера
Этой весной в гараже жителей села Сошки Грязинского района был обнаружен чемодан с расчлененным трупом девушки. Оказалось, что найдено тело пропавшей в Москве зимой 2021 года модели Гретты Ведлер. Следствие пришло к выводу, что девушку, бывшую жительницу Липецка, убил ее бойфренд Дмитрий Коровин. Он во всем сознался, и заявил, что убил Гретту из ревности. Дмитрий и Гретта дружили со школы, учились вместе в одном классе липецкой гимназии. Потом Гретта уехала в Москву, стала моделью. Пара часто скандалила. А Гретта, словно предчувствуя развязку, написала в соцсетях, что если с ней случится «что-то», то следует подозревать Дмитрия.

По данным следствия, Дмитрий задушил Гретту в гостиничном номере, труп расчленил, вымыл номер, а чемодан с телом отвез к родственникам в Сошки. Затем от имени Гретты долго вел ее страницы в соцсетях, и однажды написал, что она уехала за границу. Полицейские же, отслеживая телефон, выяснили, что он двигался в сторону Сошек. Там и нашли останки девушки.



photo_2023-01-31_15-55-07.jpg

photo_2023-01-31_15-55-08.jpg

photo_2023-01-31_15-55-08 (2).jpg

Кроме убийства Дмитрия обвиняют в краже телефона Гретты и мошенничестве: выяснилось, что он оформил на имя Ведлер кредит в 743 тысячи рублей и снял с ее счета крупную сумму. С учетом кредита Коровин завладел полутора миллионами рублей. 

Как сообщает прокуратура Москвы, обвинительное заключение в отношении 24-летнего Дмитрия Коровина утверждено и передано в Пресненский районный суд.

photo_2023-01-31_15-55-07 (3).jpg

Фото и видео пресс-службы прокуратуры Москвы
109
#убийство #Гретта Ведлер

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Ельчанка заработала 1000 рублей и отправилась на шесть лет в колонию
#наркотики
5
Ельчанка заработала 1000 рублей и отправилась на шесть лет в колонию

сегодня, 15:12

Происшествия
Ельчанин попался с купленными за 56 000 рублей поддельными правами
#подделка документов
5
Ельчанин попался с купленными за 56 000 рублей поддельными правами

сегодня, 15:05

Происшествия
Бороться с пьяными за рулём помогали дружинники и казаки
#ПДД #нарушение
6
Бороться с пьяными за рулём помогали дружинники и казаки

сегодня, 14:44

Происшествия
Под Липецком столкнулись «КамАЗ» и «Ниссан», пострадала женщина
#ДТП
5
Под Липецком столкнулись «КамАЗ» и «Ниссан», пострадала женщина

сегодня, 14:05

Происшествия
38-летняя липчанка напала на 86-летнего друга со шваброй и ножом: он назвал её проституткой
#конфликт #поножовщина
19
38-летняя липчанка напала на 86-летнего друга со шваброй и ножом: он назвал её проституткой

сегодня, 13:02

Происшествия
Разбойник с кухонным ножом обчистил кассу супермаркета
#разбой
6
Разбойник с кухонным ножом обчистил кассу супермаркета

сегодня, 12:34

Происшествия