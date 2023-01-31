Общество
43 минуты назад
ГЖИ: с завтрашнего дня компания «Наш дом-Липецк» не может собирать плату с жильцов
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ГЖИ принято решение об исключении последних двух домов из управления ООО «Наш дом-Липецк».
Как сообщает Госжилинспекция Липецкой области, с июня прошлого года управляющая компания ООО «Наш дом -Липецк» перестала являться на проверки инспекции, и в 2022 году общество более трёх раз привлекалось к административной ответственности по части 2 статьи 19.4.1 КоАП за воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора), повлекшее невозможность проведения или завершения проверки.
«ГЖИ принято решение об исключении последних двух домов: дома №45 по улице Стаханова и №43 по улице Ленина в Липецке из управления ООО «Наш дом-Липецк», и с завтрашнего дня компания «Наш дом-Липецк» не может собирать плату с жильцов. Комиссия Липецкой области по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами приняла решение об обращении в суд с заявлением об аннулировании лицензии организации», - отметил и.о. руководителя государственной жилищной инспекции Липецкой области Юрий Букреев.
При этом жители указанных домов не останутся без управления: информация об исключении домов из управления будет передана в муниципалитет, и либо он проведёт конкурс, либо жильцы сами выберут другие управляющие компании.
Напомним, ранее Арбитражный суд Липецкой области ввел на 6 месяцев в управляющей компании ООО «Наш дом - Липецк» процедуру банкротства — наблюдение. Как сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, ещё в октябре прошлого года в Арбитражный суд Липецкой области обратилась управляющая компания ООО «Наш дом - Липецк» с заявлением о признании себя банкротом. Как указано в заявлении, общая сумма задолженности ООО «Наш дом - Липецк» перед кредиторами составляет 49,5 миллиона рублей, и в настоящее время должник не имеет возможности удовлетворить эти требования.
Если на начало 2022 года в управлении ООО «Наш дом - Липецк» было 80 домов, то на сегодняшний день оставались всего два дома. Компания была в лидерах и по количеству жалоб от жильцов.
«ГЖИ принято решение об исключении последних двух домов: дома №45 по улице Стаханова и №43 по улице Ленина в Липецке из управления ООО «Наш дом-Липецк», и с завтрашнего дня компания «Наш дом-Липецк» не может собирать плату с жильцов. Комиссия Липецкой области по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами приняла решение об обращении в суд с заявлением об аннулировании лицензии организации», - отметил и.о. руководителя государственной жилищной инспекции Липецкой области Юрий Букреев.
При этом жители указанных домов не останутся без управления: информация об исключении домов из управления будет передана в муниципалитет, и либо он проведёт конкурс, либо жильцы сами выберут другие управляющие компании.
Напомним, ранее Арбитражный суд Липецкой области ввел на 6 месяцев в управляющей компании ООО «Наш дом - Липецк» процедуру банкротства — наблюдение. Как сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, ещё в октябре прошлого года в Арбитражный суд Липецкой области обратилась управляющая компания ООО «Наш дом - Липецк» с заявлением о признании себя банкротом. Как указано в заявлении, общая сумма задолженности ООО «Наш дом - Липецк» перед кредиторами составляет 49,5 миллиона рублей, и в настоящее время должник не имеет возможности удовлетворить эти требования.
Если на начало 2022 года в управлении ООО «Наш дом - Липецк» было 80 домов, то на сегодняшний день оставались всего два дома. Компания была в лидерах и по количеству жалоб от жильцов.
490