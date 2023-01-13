Управляющая компания задолжала 49,5 миллиона рублей

В отношении управляющей компании ООО «Наш дом - Липецк» введена процедура банкротства — наблюдение.









Если на начало 2022 года в управлении ООО «Наш дом - Липецк» было 80 домов, то на 26 декабря 2022 года - всего два дома.







Компания - в лидерах и по количеству жалоб от жильцов: 21 жалоба поступила в ГЖИ от жильцов дома №8 по улице 9-й микрорайон, 20 - от жильцов дома №105 по улице Московской. Оба этих дома уже сменили управляющие компании.

Если на начало 2022 года в управлении ООО «Наш дом - Липецк» было 80 домов, то на 26 декабря 2022 года - всего два дома.Компания - в лидерах и по количеству жалоб от жильцов: 21 жалоба поступила в ГЖИ от жильцов дома №8 по улице 9-й микрорайон, 20 - от жильцов дома №105 по улице Московской. Оба этих дома уже сменили управляющие компании.

Арбитражный суд Липецкой области ввел в управляющей компании ООО «Наш дом - Липецк» процедуру банкротства — наблюдение.Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, в октябре прошлого года в Арбитражный суд Липецкой области обратилась управляющая компания ООО «Наш дом - Липецк» с заявлением о признании себя банкротом.Как указано в заявлении, общая сумма задолженности ООО «Наш дом - Липецк» перед кредиторами составляет 49,5 миллиона рублей, и в настоящее время должник не имеет возможности удовлетворить требования кредиторов.Определением арбитражного суда в ООО «Наш дом - Липецк» введена процедура банкротства – наблюдение сроком на шесть месяцев. Утверждён временный управляющий. Судебное заседание по рассмотрению отчета временного управляющего назначено на 31 мая 2023 года.Как сообщили GOROD48 в Госжилинспекции Липецкой области, с июня прошлого года компания «Наш дом — Липецк» также перестала являться на проверки инспекции, и общество неоднократно привлекалось к административной ответственности по части 2 статьи 19.4.1 КоАП за воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора), повлекшее невозможность проведения или завершения проверки.