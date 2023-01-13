Общество

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Управляющая компания задолжала 49,5 миллиона рублей

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Управляющая компания задолжала 49,5 миллиона рублей

В отношении управляющей компании ООО «Наш дом - Липецк» введена процедура банкротства — наблюдение.

Арбитражный суд Липецкой области ввел в управляющей компании ООО «Наш дом - Липецк» процедуру банкротства — наблюдение.

Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, в октябре прошлого года в Арбитражный суд Липецкой области обратилась управляющая компания ООО «Наш дом - Липецк» с заявлением о признании себя банкротом.

Как указано в заявлении, общая сумма задолженности ООО «Наш дом - Липецк» перед кредиторами составляет 49,5 миллиона рублей, и в настоящее время должник не имеет возможности удовлетворить требования кредиторов.

Определением арбитражного суда в ООО «Наш дом - Липецк» введена процедура банкротства – наблюдение сроком на шесть месяцев. Утверждён временный управляющий. Судебное заседание по рассмотрению отчета временного управляющего назначено на 31 мая 2023 года.

Как сообщили GOROD48 в Госжилинспекции Липецкой области, с июня прошлого года компания «Наш дом — Липецк» также перестала являться на проверки инспекции, и общество неоднократно привлекалось к административной ответственности по части 2 статьи 19.4.1 КоАП за воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора), повлекшее невозможность проведения или завершения проверки. 

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Если на начало 2022 года в управлении  ООО «Наш дом - Липецк» было 80 домов, то на 26 декабря 2022 года - всего два дома. 

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Компания - в лидерах и по количеству жалоб от жильцов: 21 жалоба поступила в ГЖИ от жильцов дома №8 по улице 9-й микрорайон, 20 - от жильцов дома №105 по улице Московской.  Оба этих дома уже сменили управляющие компании. 

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Комментарии (4)

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Вася

10 минут назад
Слишком много по карманам денег раскладывали. Вот и не хватило.
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Что взять с банкрота а гасить то надо.

40 минут назад
Долги распределят на жителей домов. Директор гол как сокол.
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Правда

51 минуту назад
Темная организация,там делов следакам на годы,если заниматься.
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Шапокляк

53 минуты назад
И уставной капитал в 10000. Вынырнет под новой вывеской и все. Сажать их надо, с конфискацией
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