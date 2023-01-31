Общество

56 минут назад

На четырех улицах Липецка отключат холодную воду

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#отключения
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На четырех улицах Липецка отключат холодную воду

Еще на семи улицах не будет электричества. 

1 февраля «РВК-Липецк» с 10:00 и до окончания работ временно отключит холодную воду в доме №8а по улице Елецкой, частном секторе улиц Елецкой, Павлова, Лескова, 9 Января – как предупредили в компании, отключения связаны с работами на сетях потребителя, по заявке частного лица, по адресу: улица Павлова, 28. Подвоз воды будет организован по адресу: улица Елецкая, 8а. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

1 февраля ремонтные работы на электрических сетях будет проводить «Липецкэнерго». С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 37, 39, 41, 59 по улице Водопьянова, №№4, 6, 8, 10, 12 по улице Смургиса, №2 по улице Стаханова, № 59 по улице Ангарской, №6 по Елецкому шоссе, №50 по улице Юношеской, №4 по улице Рудной, сообщили в компании. 

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#отключения
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