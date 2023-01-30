Банк ЗЕНИТ предлагает новую кредитную карту с льготным периодом 120 дней

Банк ЗЕНИТ запустил новый кредитный продукт «Карта привилегий» с двумя льготными периодами: 120 дней без процентов на покупки и 120 дней без процентов на снятие наличных и переводы. Льготные периоды не привязаны друг к другу и открываются только в том случае, если клиент совершает первую операцию — покупку или снятие наличных и переводы.

«Картой привилегий» удобно совершать ежедневные покупки и получать кешбэк в размере до 7 % на покупки в супермаркетах, кафе и ресторанах, оплату такси и общественного транспорта. Выпуск и обслуживание кредитной карты — бесплатные.

«Кредитная карта Банка ЗЕНИТ объединила в себе все потребности клиента: длинный льготный период в 120 дней, возможность снимать наличные без процентов, кешбэк до 7 % в самых популярных категориях. К тому же карта совершенно бесплатна. Сегодня это уникальное предложение, которое не имеет аналогов на рынке», — отметила заместитель Председателя Правления Банка ЗЕНИТ Наталья Тутова.

В случае если клиент не успел погасить задолженность в течение льготного периода 120 дней, гарантированная процентная ставка на снятия наличных, совершенные в первые 30 дней, составит 9,9 % годовых. Кроме того, карта позволяет совершать переводы, а также оплачивать товары и услуги по QR-коду через СБП.

Подробнее ознакомиться с преимуществами кредитной «Карты привилегий» можно на сайте Банка ЗЕНИТ. Чтобы стать клиентом, достаточно обратиться с паспортом в один из офисов банка в 21 субъекте страны. Информация о графике работы доступна на сайте банка.

ПАО Банк ЗЕНИТ образован в 1995 году. Кредитная организация обладает широкой корреспондентской сетью банков-партнеров. Является акционером ООО «ЗЕНИТ Финанс», АО «Национальный НПФ», ООО «ЗЕНИТ Лизинг».

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