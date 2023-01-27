Пьяный мужчина выгонял бывшую жену из дома, угрожая мачете

В семейной конфликте теперь будет разбираться суд.

Прокурор Правобережного района Липецка направил в суд уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством, при наличии основания опасаться ее осуществления».



Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в августе прошлого года в одном из липецких домов поссорились бывшие супруги — жили они вместе в одном доме с детьми. Был вечер и мужчина был пьян. По версии следствия, он взял мачете, направил его в сторону находящейся рядом бывшей супруги и под угрозой убийства потребовал покинуть дом. При этом у потерпевшей имелись все основания опасаться мужчины.



Если вина мужчины будет доказана в суде, ему грозит до двух лет лишения свободы.