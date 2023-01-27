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сегодня, 17:20

Правительство решило оградить детей от негативного влияния компьютерных игр

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#компьютерные игры

Аппарат правительства просит Генпрокуратуру и министерства оценить идеи по защите детей от "негативного" влияния видеоигр.

Генпрокуратуре и профильным министерствам предложено оценить идею создания перечня одобренных игр и реестра запрещенных. Они могут быть созданы "по аналогии с магазином приложений RuStore", - пишет "Ъ" со ссылкой на письмо директора департамента информтехнологий правительства Евгения Комара.

В частности, комиссия предложила создать реестр запрещенных игр, обязать разработчиков онлайн-игр ввести вход в них "через российские системы идентификации и аутентификации", а также включить российские системы родительского контроля в перечень программ, обязательных к предустановке на «компьютерное оборудование».

В комиссии считают, что в популярных видеоиграх (их названия не приводятся) используются "скрытые вставки" и «способы распространения информации, воздействующие на сознание и подсознание». Правительство по рекомендации комиссии должно рассмотреть идею проверки кода видеоигр на "вредоносные программы и запрещенный контент"; возложить эту работу предлагается на Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ (ЦКИКТ). Телефон главы ЦКИКТ Ильи Массуха вечером 26 января был недоступен.

Кроме того, планируется обязать разработчиков онлайн-игр предусмотреть вход в них "через российские системы идентификации и аутентификации», а производителей — предустанавливать на компьютеры, продающиеся в России, отечественные программы, в которые включен родительский контроль.

Авторы идеи уверены, что в популярных видеоиграх (какие из них имеются в виду, в документе не конкретизируется) используются "скрытые вставки" и "способы распространения информации, воздействующие на сознание и подсознание" детей. Также они могут содержать в себе вредоносное ПО и запрещенный контент.




143
#компьютерные игры

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