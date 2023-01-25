В Красном 29-летнюю женщину отправили в колонию за неуплату алиментов на двоих детей

А в Измалковском районе мужчина накопил задолженность по алиментам в 499 800 рублей и ещё 185 976 рублей неустойки.

Становлянский районный суд вынес приговор 29-летней жительнице села Красное за злостное уклонение от уплаты алиментов на содержание двоих детей, одному из которых 2 года, другому — 3 года.



Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, женщина лишена родительских прав и уже была привлечена к административной ответственности за неуплату алиментов. Но задолженность она не погасила, мер к трудоустройству не приняла.



В результате по алиментам образовалась задолженность более 100 тысяч рублей. К тому же в сентябре 2022 года женщина уже была привлечена уголовной ответственности за совершение кражи к 276 часам обязательных работ, но потом наказание было заменено на 34 дня лишения свободы в колонии-поселении.



Женщина признала вину в неуплате алиментов. Её приговорили к 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима



А в Измалковском районе от уплаты алиментов уклоняется отец. Мужчина обязан выплачивать на содержание детей 5 100 рублей ежемесячно, но уже накопил задолженность в 499 800 рублей и 185 976 рублей неустойки.



По иску прокурора с мужчины через суд взыскали неустойку за просрочку выплаты алиментов. Но это не освобождает ответчика от необходимости погасить основную сумму долга, в противном случае, он также может быть привлечен к уголовной ответственности.