Общество

58 минут назад

«Дорожное агентство Липецкой области» и «Инфинити Групп» продолжают выяснять отношения в суде

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#дорога #ремонт
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«Дорожное агентство Липецкой области» и «Инфинити Групп» продолжают выяснять отношения в суде

К участию в деле в качестве третьего лица привлечено Управление Федеральной антимонопольной службы по Липецкой области.

Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, ещё в июле 2021 года в Арбитражный суд Липецкой области поступило исковое от «Дорожного агентства Липецкой области» к «Инфинити Групп» о признании незаконным решения об одностороннем отказе от исполнения обязательств по государственному контракту.

«Инфинити Групп» заявлено встречное исковое заявление к «Дорожному агентству Липецкой области» о признании законным и обоснованным решения об одностороннем отказе от исполнения обязательств и признании государственного контракта прекратившим свое действие.

К участию в деле в качестве третьего лица привлечено Управление Федеральной антимонопольной службы по Липецкой области.

«Как следует из материалов дела, в феврале 2021 года по результатам выигранного ООО «Инфинити Групп» аукциона заключен государственный контракт на выполнение работ по ремонту 12 автомобильных дорог общего пользования регионального значения. Однако к работам подрядчик приступил только в конце июня. Причина задержки, как заявляют в компании, – противодействие со стороны заказчика (длительное несогласование рецептов асфальтобетонной смеси, неприемка скрытых работ, отказ в согласовании новых графиков работ). В связи с этим ООО «Инфинити Групп» приняло решение от 16 июля 2021 года об одностороннем отказе от исполнения обязательств по контракту. ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области», в свою очередь, указывает на то, что по результатам отбора лабораторией заказчика проб асфальтобетонной смеси выравнивающего слоя на нескольких объектах выявлено несоответствие выполненных работ требованиям ГОСТ, кроме того, по календарным графикам подрядчиком допущена просрочка производства работ. Заказчик не согласился с решением подрядчика об одностороннем отказе и подал исковое заявление в Арбитражный суд Липецкой области», - отмечают в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области.
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#дорога #ремонт
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Комментарии (5)

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Как гость
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3 минуты назад
Понятно почему начали делать объездную во круг п Лев Толстой и бросили. Состав асфальта оказывается нет тот. Хотя все тащат с одного и того же АБЗ
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Винни

9 минут назад
На лапу не дали вот и пострадали, молодцы умеют дороги строить.
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Вообще то

15 минут назад
можно предположить, что никогда в этой отрасли порядка не будет. И, как следствие - дороги быстро разбиваются. Причины известны…
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Гость

43 минуты назад
Западня, одним словом.
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Менаджеры рулят.

44 минуты назад
А при заключения контракта не прописаны из каких компанентов и какие госты будут пременятся при реконструкции той или иной дороги? Куда смотрели руководители при подписании контракта? В контрактах все должно было прописано, в плодь до простоя по той или иной причине.
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