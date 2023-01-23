20-летний водитель погиб в перевернувшемся «ВАЗ-2115»

Сегодня около часа ночи в Усманском районе на дороге Поддубровка – Демшино – Крутчик 20-летний водитель «ВАЗ-2115» не справился с управлением, съехал в кювет, и машина перевернулась.Водитель погиб на месте.За минувшие три дня произошло несколько серьёзных ДТП. Как сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Липецкой области, днём 20 января в Липецке на трассе Орел – Тамбов столкнулись «Фольксваген» под управлением 37-летнего мужчины и «ГАЗ» с 54-летним водителем за рулём. В результате пострадали водитель иномарки и 51-летняя пассажирка «ГАЗа» получили травмы.Вечером 20 января в Липецком районе на дороге «Обход города Липецка», по предварительным данным, 63-летний водитель грузовика «Скания» сбил 44-летнего мужчину, его госпитализировали.

21 января в Ссёлках на улице Ленина столкнулись «Лада Гранта» с 56-летним мужчиной за рулем и «ВАЗ-2111» под управлением 38-летнего водителя. В результате пострадали водитель «ВАЗа» и 32-летняя пассажирка «Гранты».

Вечером 21 января в поселке Лев-Толстой на перекрестке улиц Пионерская и Максима Горького столкнулись «Рено» под управлением 53-летнего мужчины и «Лада Калина» с 26-летним водителем. Пострадали водитель и 52-летний пассажир иномарки.