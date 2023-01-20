21-летний липчанин пытался вынести из магазина 32 шоколадки и обчистил работницу пекарни

Мужчину приговорили к 1 году 6 месяцам исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.

Советский районный суд Липецка вынес приговор 21-летнему ранеe судимому липчанину за покушение на грабёж и кражу.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, поздно вечером 18 декабря 2021 года мужчина похитил в «Пятёрочке» на улице Космонавтов 32 шоколадки с фундуком и изюмом на 1 675 рублей. Находящийся в двух картонных коробках шоколад он спрятал под свою одежду и, не оплатив товар, прошёл мимо кассы и попытался скрыться, но за ним проследовали две сотрудницы магазина. Одна из женщин схватила мужчину за рукав куртки и потребовала возвратить шоколадки. Довести задуманное до конца парень не смог — женщины его остановили. Парень расстегнул куртку и выбросил сначала одну, а потом и вторую коробку с шоколадом и скрылся. Через некоторое время он вернулся в магазин, чтобы удалить конфликт, но был задержан там сотрудниками отдела полиции №8.



А вечером 26 марта 2022 года этот же мужчина в помещении магазина «Добрая лавка» и пекарни «Бабушкина печка» на улице Вермишева через незапертую входную дверь проник в подсобное помещение, увидел на тумбочке женскую сумку и украл из её внутреннего кармана 5 400 рублей, 2 400 из которых — это полученная женщиной зарплата за три дня работы в пекарне и 3 000 собственных средств. К моменту рассмотрения дела в суде вор полностью вернул потерпевшей все деньги.



В результате мужчину признали виновным в покушении на грабёж и краже и приговорили к 1 году 6 месяцам исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. В срок отбывания наказания ему зачтут три месяца содержания под стражей из расчёта 3 дня исправительных работ за 1 день лишения свободы.