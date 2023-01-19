Общество

18 минут назад

46-летний липчанин совращал 12-летнюю школьницу

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#педофил
46-летний липчанин совращал 12-летнюю школьницу

Полицией Подмосковья задержан 46-летний педагог по обвинению в насильственных действиях сексуального характера, совершённых в отношении ребёнка

Как сообщает издание «Чехов-Вид.ру», 12-летней жительнице Сергиева Посада некий гражданин в мессенджере Telegram присылал фото интимного содержания, убедив девочку переслать ему свои интимны фото и видео.

Полицейские установили личность гражданина, а также его место работы и жительства. Им оказался 46-летний уроженец Липецка, педагог.

Сетевой педофил задержан, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении ребёнка). Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.



1 244
#педофил

Комментарии (1)

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Лорик

5 минут назад
Вот это да,учитель!!!нужно всех его учеников опросить....
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