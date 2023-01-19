18 минут назад
46-летний липчанин совращал 12-летнюю школьницу
Полицией Подмосковья задержан 46-летний педагог по обвинению в насильственных действиях сексуального характера, совершённых в отношении ребёнка
Полицейские установили личность гражданина, а также его место работы и жительства. Им оказался 46-летний уроженец Липецка, педагог.
Сетевой педофил задержан, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении ребёнка). Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.
Лорик