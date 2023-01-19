Тротуары – стекло!

Тротуары не посыпаны песком даже на площади Победы.

Сегодня утром жители Липецка падали на первом же шагу при выходе из подъездов тех домов, которые не были посыпаны песком дворниками «управляшек»: город стал жертвой такого атмосферного явления как ледяной дождь.Живущие в разных местах Липецка сотрудники GOROD48 с утра прислали в редакционный чат фотографии тротуаров и остановок, которые блестели, как бубенчики у кота. На них – никакого присутствия песка!Люди передвигались по улицам очень осторожно, высоко не поднимая ног. Кто-то вообще решил, что лучше скользить по ледяной корке как на лыжах. А ведь накануне вечером пресс-служба мэрии сообщила, что городские коммунальщики готовятся к непогоде заранее.В релизе говорилось, что уже в четыре утра на обработку улиц выйдут пять специализированных машин и 125 дворников. Особое внимание будет уделено расчистке пешеходных зон и остановочных павильонов. Но где эта техника и где эти дворники?Пока GOROD48 ждет ответа на этот вопрос от городской администрации, в травмпункты уже обратились горожане, поломавшие руки и ноги, получившие вывихи и растяжения по пути на работу на скользких тротуарах.Тем временем областное управление дорог и транспорта информирует: «Сегодня по области- тотальный гололёд. Региональные дороги обрабатывают с ночи, сейчас на линии более 60 комбинированных машин. Но ледяной дождь продолжается, а технике нужно время, чтобы проехать по всей сети. Пожалуйста, соблюдайте максимальную осторожность, безопасную скорость, закладывайте дополнительное время на дорогу, при возможности - отложите поездку».