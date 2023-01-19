Общество

сегодня, 09:35

Тротуары – стекло!

29 1955
#гололед
4
Тротуары – стекло!

Тротуары не посыпаны песком даже на площади Победы.

Сегодня утром жители Липецка падали на первом же шагу при выходе из подъездов тех домов, которые не были посыпаны песком дворниками «управляшек»: город стал жертвой такого атмосферного явления как ледяной дождь.

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Живущие в разных местах Липецка сотрудники GOROD48 с утра прислали в редакционный чат фотографии тротуаров и остановок, которые блестели, как бубенчики у кота. На них – никакого присутствия песка!

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Люди передвигались по улицам очень осторожно, высоко не поднимая ног. Кто-то вообще решил, что лучше скользить по ледяной корке как на лыжах. А ведь накануне вечером пресс-служба мэрии сообщила, что городские коммунальщики готовятся к непогоде заранее.

В релизе говорилось, что уже в четыре утра на обработку улиц выйдут пять специализированных машин и 125 дворников. Особое внимание будет уделено расчистке пешеходных зон и остановочных павильонов. Но где эта техника и где эти дворники?

Пока GOROD48 ждет ответа на этот вопрос от городской администрации, в травмпункты уже обратились горожане, поломавшие руки и ноги, получившие вывихи и растяжения по пути на работу на скользких тротуарах.

Тем временем областное управление дорог и транспорта информирует: «Сегодня по области- тотальный гололёд. Региональные дороги обрабатывают с ночи, сейчас на линии более 60 комбинированных машин. Но ледяной дождь продолжается, а технике нужно время, чтобы проехать по всей сети. Пожалуйста, соблюдайте максимальную осторожность, безопасную скорость, закладывайте дополнительное время на дорогу, при возможности - отложите поездку».
29 1955
#гололед
4

Комментарии (30)

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Как гость
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Юлич

7 минут назад
Гражданка, воруют , как напоследок
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Депутат читает и пишет

8 минут назад
Липчанин, всё в порядке , сейчас взглядом проголосовал , благодаря Болонской системе . На дворе 21-й век , а вы всё про кнопки .
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Гость.

11 минут назад
Пусть с проверками проедит по дворам. Раньше во дворах были кучи с песком и любой дворник мог его рассыпать .ГДЕ ОН ЕГО ВОЗМЕТ ЕСЛИ ЕГО НЕТ НЕ В ОДНОМ ДВОРЕ. ОН ЧТО ЕГО БУДЕТ С ПЛЯЖА ИЛИ С КОТЛОВАНА ТОСКАТЬ? ЗАТО ЦЕНЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ДВОРОВ И ПРОЧИЕ ПОВЫСИЛИ.
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однако

14 минут назад
терпите - скоро лето
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однозначно

19 минут назад
дворники тоже падают и ломают руки по дороге на работу.
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???

29 минут назад
Если мЭр не принимает мер, то это не мЭр. Пусть даст работать кому - то настоящему!
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Пиши-читай

33 минуты назад
Липчанин, "свою правую руки" это сильно. Это достойно уважения :-)
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Липчанин

38 минут назад
при мне упал депутат и повредил свою правую руки. Как он теперь будет нажимать на кнопку для голосования ...
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гоша

39 минут назад
Чем сыпать ? Песка то нет ! Раньше на каждой остановке ящики пластиковые с песком были , где они ? Видно все денежки ушли на более важные государственные задачи !
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Липа

43 минуты назад
С половина 6 го утра по сей время цент от нижнего парка до театра драмы ГОЛИМЫЙ ЛЕД.
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