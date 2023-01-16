Сегодня в Липецке: заявления на ЕГЭ, обледеневшие дороги и мы гордимся кроликами

Рассказываем всё самое главное про наступающий понедельник.

Наконец-то снег

Сегодняшний день порадует нас снежком, пусть и в умеренных количествах. На улице ещё немного потеплеет, температура составит от 2 до 4 градусов мороза. Ветер юго-восточный с небольшой скоростью 8-13 метров в секунду. Мягкая, ласковая погода.







Без холодной воды детский сад и школа

Из-за ремонтных работ РВК «Липецк» с 10:00 до 20:00 останутся без воды несколько домов в районе Манежа, а именно - №№ 1, 1а, 3, 3а, 5, 5а, 5а/1, 6б, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 11а, 12, 12а, 13, 13а, 13б, 15а, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 21а, 23, 24, 24а по улице 50 лет НЛМК; №№ 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18 по улице Лутова. Временные неудобства придут и в детский садик №29 (ул. 50 лет НЛМК, 15а), в школу № 27 (ул. Лутова, 15).







В это же время расстанутся с комфортом и жители микрорайона «Университетского» в домах №№ 4, 10 по улице Бехтеева; №№ 1, 3, 5 по Политехнической; №№ 1, 2, 3 по улице Славянова.

СНТ «Дачный» без света

Плановых отключений электричества по городу в понедельник не планируется, с 09:00 до 17:00 без света останется только СНТ «Дачный».







Пробки

В первый рабочий день недели пробки начинают расти с самого утра. Проспект Победы, улицы Московская, Циолковского, Гагарина, Первомайская – все эти «узкие места» города уже дают о себе знать первыми заторами. Перед выездом заглядывайте в «Яндекс-пробки» или аналогичные приложения, чтобы выбрать наиболее оптимальный маршрут. Доехать быстро и без приключений в наше время – дорогого стоит.

Скользкая дорога

Не только пробки мешают движению в Липецке, а ещё – состояние дорог и аварии на инженерных сетях. В мэрии даже провели мониторинг, в ходе которого выяснили, что струящаяся из-за неисправных сетей водица привела к подтоплениям дорог на улицах Юношеской, Музыки, площадях Мира, Заводской, а также в районе поворота на Набережную с улицы 50 лет НЛМК.







Эти участки обработали противогололёдными материалами, наледь с них счищали грейдером. Дело за ремонтом сетей, а при нынешней погоде наледь быстро образуется вновь. Поэтому водителей призывают быть бдительными.

«Ещё по одной»

Культурных мероприятий в Липецке сегодня – раз, два и обчёлся. У театров, музеев и библиотек выходные, да и вообще в понедельник положено работать. А не развлекаться. Но не совсем.

Культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28 3-й этаж) проведёт заседание своего «КИНОЛЕНТАклуба». На повестке будет кинофильм «Ещё по одной» - комедийная драма производства Швеции, Дании и Нидердандов, снятая шведским режиссёром Томасом Винтенбергом в 2020 году. Главную роль играет Мадс Миккельсен – пожалуй, самый известный актер Дании в истории. На «Кинопоиске» у фильма довольно высокий рейтинг – 7,5 по десятибалльной системе.

Кино снято на животрепещущую тему: в ресторане собираются учителя истории, психологии, музыки и физрук, чтобы отметить 40-летие одного из них. И решают проверить научную теорию о том, что c самого рождения человек страдает от нехватки алкоголя в крови, а чтобы стать по-настоящему счастливым, нужно быть немного нетрезвым. Друзья договариваются наблюдать, как возлияния скажутся на их работе и личной жизни, и устанавливают правила: не пить вечером и по выходным. Казалось бы, что может пойти не так?



Кадр из фильма



Просмотр фильма с последующим обменом мнениями начнётся в 19:03. Вход - любая поддержка пространства.

Мораторий на проверку юрлиц и ИП продлен

Теперь о делах. Правительство РФ продлило на проведение плановых проверок юрлиц и ИП. Такой запрет действовал в 2022 году, его продлили и на весь текущий год, решение уже вступило в законную силу.







Мораторий распространяется на плановые проверки Роскомнадзора, Ростехнадзора, МЧС, трудовой инспекции и других ведомств. Мера действует на документарные и выездные мероприятия.

- контрольных и мониторинговых закупок;

- выборочного контроля;

- рейдового осмотра.

Впрочем, государство о бизнесе не забывает, поэтому вместо проверок продолжатся профилактические визиты. Их главное отличие, что по результатам не штрафуют, а оставляют предписания и обязывают устранить недочёты.

В год Кролика Липецкая область гордится своими кроликами

Мы не знаем, связано ли это с отменой проверок для бизнеса, но весь прошлый год в регионе активно размножались кролики, и в этом году они не собираются снижать темп.







Все мы помним, что кролики – это не только ценный мех. Правительство Липецкой области дополняет, что в 2022 году произведено 1,4 тысячи тонн мяса кролика в живом весе, что на 6 % выше, чем годом ранее.

Рост производства был отмечен и во всей России, но меньше, чем у нас – на 4%. И теперь Липецкая область – один из лидеров в стране в этом сегменте животноводства. Главное, чтобы кролики продолжали любить друг друга, тогда дальнейший рост обеспечен.

Заявления на ЕГЭ до 1 февраля

Если вы хотите добиться серьёзных успехов в кролиководстве или любой другой деятельности, то нужно учиться. А это сейчас невозможно без сдачи ЕГЭ.

Выпускники прошлых лет могут сдать Единый госэкзамен, но для этого они до 1 февраля должны подать заявления в муниципальные органы образования. От участников потребуется оригинал документа, удостоверяющего личность, СНИЛС и оригиналы документов об образовании или их заверенные копии. В заявлении должны быть перечислены предметы, по которым участник планирует сдавать ЕГЭ. Нужно учесть и что русский язык и математика – обязательные предметы для сдачи в этом году.







Необходимую информацию можно получить по телефонам «горячей линии» управления образования и науки Липецкой области: (4742) 32-94-16; 34-75-09.

Дорогие липчане! Понедельник – день тяжёлый. Мы желаем вам справиться с работой и выкроить время для того, чтобы следить за информационной повесткой, без которой сейчас никуда. Заходите на GOROD48 и не пропускайте ничего важного и интересного. Увидимся!