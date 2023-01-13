19 минут назад
В Липецкую область вернулась мягкая и теплая зима – завтра снег и до -6
В ближайшие трое суток территория Липецкой области будет находиться под влиянием западной периферии антициклона – местами пройдет небольшой снег. Среднесуточные температуры воздуха составят 4-6 градусов мороза, что на 2-4 градуса выше нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. Температура ночью — от -5 до -7 градусов, днем — от -3 до -5.
День 14 января стал самым теплым в Липецке в 1955 году, тогда в городе было +4. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1963 году – 29 градусов мороза.