В Липецкую область вернулась мягкая и теплая зима – завтра снег и до -6

В ближайшие трое суток территория Липецкой области будет находиться под влиянием западной периферии антициклона – местами пройдет небольшой снег. Среднесуточные температуры воздуха составят 4-6 градусов мороза, что на 2-4 градуса выше нормы.

По прогнозу областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 января в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер южный, 7-12 м/сек. Температура ночью — от 4 до 9 градусов мороза, днем – от -1 до -6 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. Температура ночью — от -5 до -7 градусов, днем — от -3 до -5.



День 14 января стал самым теплым в Липецке в 1955 году, тогда в городе было +4. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1963 году – 29 градусов мороза.



