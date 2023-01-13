Происшествия
сегодня, 12:32
В Липецке покончил с собой 63-летний мужчина
2 2191
Он страдал неизлечимым заболеванием.
Вчера ночью в доме в поселке Дачный покончил с собой 63-летний мужчина. Его нашла жена.
– Погибший страдал неизлечимым заболеванием. Он не раз высказывал намерение покончить с собой. Доследственную проверку обстоятельств его смерти проводит Правобережный отдел СУ СК России по Липецкой области, – сообщили GOROD48 в пресс-службе областного управления следственного комитета.
– Погибший страдал неизлечимым заболеванием. Он не раз высказывал намерение покончить с собой. Доследственную проверку обстоятельств его смерти проводит Правобережный отдел СУ СК России по Липецкой области, – сообщили GOROD48 в пресс-службе областного управления следственного комитета.
2 2191
Я
Екатерина