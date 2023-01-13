Происшествия

сегодня, 12:32

В Липецке покончил с собой 63-летний мужчина

2 2191
#самоубийство
1
В Липецке покончил с собой 63-летний мужчина

Он страдал неизлечимым заболеванием.

Вчера ночью в доме в поселке Дачный покончил с собой 63-летний мужчина. Его нашла жена.

– Погибший страдал неизлечимым заболеванием. Он не раз высказывал намерение покончить с собой. Доследственную проверку обстоятельств его смерти проводит Правобережный отдел СУ СК России по Липецкой области, – сообщили GOROD48 в пресс-службе областного управления следственного комитета.
2 2191
#самоубийство
1

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Я

4 минуты назад
Моя свекровь уже 16 лет живёт с онкологией, всё повырезали, но здоровья можно позавидовать.
ответить

Екатерина

21 минуту назад
Наверное онкобольной...в нашем онкодиспансере твориться мрак...полное равнодушие и некомпетентность...бедный мужчина....
ответить

Еще в рубрике

Водитель-должник наехал машиной на судебного пристава
#долги
Водитель-должник наехал машиной на судебного пристава

5 минут назад

Происшествия
Подозреваемый в краже телефона попал на запись камеры видеонаблюдения
#кража
3
Подозреваемый в краже телефона попал на запись камеры видеонаблюдения

сегодня, 12:49

Происшествия
За два дня в Липецке случились три аварии с участием пассажирского транспорта
#ДТП
3
За два дня в Липецке случились три аварии с участием пассажирского транспорта

сегодня, 12:17

Происшествия
Покупатель попросил в ювелирном цепочку с иконкой для сына и схватил украшение и сбежал
#грабеж
7
Покупатель попросил в ювелирном цепочку с иконкой для сына и схватил украшение и сбежал

сегодня, 11:56

Происшествия
В Липецком районе горел жилой дом и уничтожен металлический вагончик
#МЧС #пожар
В Липецком районе горел жилой дом и уничтожен металлический вагончик

сегодня, 09:56

Происшествия
Постоялец липецкого хостела доставлен в больницу с распоротым животом
#ножевое ранение
13
Постоялец липецкого хостела доставлен в больницу с распоротым животом

сегодня, 09:54

Происшествия