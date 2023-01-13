В Липецке покончил с собой 63-летний мужчина

Он страдал неизлечимым заболеванием.

Вчера ночью в доме в поселке Дачный покончил с собой 63-летний мужчина. Его нашла жена.



– Погибший страдал неизлечимым заболеванием. Он не раз высказывал намерение покончить с собой. Доследственную проверку обстоятельств его смерти проводит Правобережный отдел СУ СК России по Липецкой области, – сообщили GOROD48 в пресс-службе областного управления следственного комитета.