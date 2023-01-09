Здоровье

сегодня, 15:51

В Липецке за праздничную неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом упала на 54%

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#грипп #ОРВИ
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В Липецке за праздничную неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом упала на 54%

В Липецке за минувшую неделю ОРВИ и гриппом заболели 2362 человека.

Со 2 по 8 января в Липецке по сравнению с предыдущей неделей отмечено снижение на 54% количества заболевших гриппом и другими острыми респираторными инфекциями. Но такие данные медики и санитарные врачи связывают в том числе с тем, что липчане традиционно реже обращаются за медицинской помощью в выходные дни.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Липецкой области, всего в областном центре зарегистрировано 2 362 случая ОРВИ и гриппа, в том числе 249 случаев гриппа.

Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Липецке составил 47,6 случая на 10 тысяч населения.

Напомним, все школы Липецка, которые с 19 до 30 декабря были переведены на дистанционку, с сегодняшнего дня работают в очном режиме.

В Липецкой области также отмечено снижение количества заболевших коронавирусом: с 74 до 57 случаев на неделе, а заболеваемость гриппом и ОРВИ по области снизилась на 50% (с 7 988 до 3 439 случаев). При этом по ОРВИ сохраняется превышение расчетных эпидемических порогов среди взрослых. Количество новых случаев гриппа, выявленных за неделю, по области снизилось на 22%.

По результатам лабораторных исследований материала от больных ОРВИ, преобладают вирусы гриппа (64%, превалируют вирусы гриппа А/H1N1/09), а также РС-вирусы (13%), доля других респираторных вирусов колеблется от 1% до 6% (вирусы парагриппа, адено-, бокавирусы и другие), 4% случаев были связаны с вирусом пневмонии (M.pneumoniae).



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#грипп #ОРВИ
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Комментарии (3)

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ваха

25 минут назад
Потому что дома Все сидели .А сейчас на работе ,школы , детские сады и понесётся плюс 150%
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Правда

33 минуты назад
Лечились водкой,вернее растирку принимали.
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КОМДИВ

59 минут назад
Народ запил. Не до болезней
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