В Липецке за праздничную неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом упала на 54%

В Липецке за минувшую неделю ОРВИ и гриппом заболели 2362 человека.

Со 2 по 8 января в Липецке по сравнению с предыдущей неделей отмечено снижение на 54% количества заболевших гриппом и другими острыми респираторными инфекциями. Но такие данные медики и санитарные врачи связывают в том числе с тем, что липчане традиционно реже обращаются за медицинской помощью в выходные дни.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Липецкой области, всего в областном центре зарегистрировано 2 362 случая ОРВИ и гриппа, в том числе 249 случаев гриппа.Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Липецке составил 47,6 случая на 10 тысяч населения.Напомним, все школы Липецка, которые с 19 до 30 декабря были переведены на дистанционку, с сегодняшнего дня работают в очном режиме В Липецкой области также отмечено снижение количества заболевших коронавирусом: с 74 до 57 случаев на неделе, а заболеваемость гриппом и ОРВИ по области снизилась на 50% (с 7 988 до 3 439 случаев). При этом по ОРВИ сохраняется превышение расчетных эпидемических порогов среди взрослых. Количество новых случаев гриппа, выявленных за неделю, по области снизилось на 22%.

По результатам лабораторных исследований материала от больных ОРВИ, преобладают вирусы гриппа (64%, превалируют вирусы гриппа А/H1N1/09), а также РС-вирусы (13%), доля других респираторных вирусов колеблется от 1% до 6% (вирусы парагриппа, адено-, бокавирусы и другие), 4% случаев были связаны с вирусом пневмонии (M.pneumoniae).