Общество

сегодня, 11:10

Все школы Липецка работают в очном режиме

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#дистанционное образование #школы
Все школы Липецка работают в очном режиме
Эпидситуация в школах позволяет вести занятия очно, сообщили в департаменте образования администрации Липецка. Сегодня ни одна школа не закрыта на карантин. Также в обычном режиме работают детсады, закрытых групп нет. Групповые занятия в кружках и секциях учреждений допобразования восстановлены. 

Напомним, в соответствии с распоряжением главного санитарного врача региона, все школы Липецка с 19 до 30 декабря перешли на дистанционный режим обучения. 

Фото пресс-службы администрации Липецка
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#дистанционное образование #школы

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