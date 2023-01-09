Все школы Липецка работают в очном режиме

Эпидситуация в школах позволяет вести занятия очно, сообщили в департаменте образования администрации Липецка. Сегодня ни одна школа не закрыта на карантин. Также в обычном режиме работают детсады, закрытых групп нет. Групповые занятия в кружках и секциях учреждений допобразования восстановлены.



Напомним, в соответствии с распоряжением главного санитарного врача региона, все школы Липецка с 19 до 30 декабря перешли на дистанционный режим обучения.



Фото пресс-службы администрации Липецка

