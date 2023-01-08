Общество

15 минут назад

В воскресенье на нескольких улицах Липецка отключат воду

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#отключение воды
В воскресенье на нескольких улицах Липецка отключат воду

Сегодня в некоторых домах на улицах Московской, Студеновской, проезде Кувшинова, Неделина, Елецкой, Мичурина и проспекте Победы отключат воду

Как сообщили в «РВК-Липецк», сегодня, временно, с 10:00 до 20:00, отключат холодную воду в домах №111, 117, 117/3, 119/1, 119, 121, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153 по улице Московской; проезде Кувшинова - домах № 7, 10; ПНС, 33. Подвоз воды будет организован к дому №119 на улице Московской.

На улице Студеновская отключение воды произойдет в домах № 33, 35, 37, 39б, 39, 41, 43, 47; на улице Елецкой в доме № 46. Подвоз воды будет организован к дому №43 по улице Студеновской;

На проспекте Победы отключат холодную воду в доме № 5, 5а; на Неделина в домах №30, 32, 53, 55, 57; на улице Мичурина в домах № 32, 34, 36, 38; на площади Победы в доме № 3. Подвоз воды организуют дому №58 по улице Неделина.
64
#отключение воды

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