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сегодня, 09:08

Празднование Нового года для 25 водителей обернётся лишением прав

4 899
#ПДД #нарушение
Празднование Нового года для 25 водителей обернётся лишением прав

Среди нарушителей оказались две женщины.

За последний день 2022 года и первый день нового года в Липецкой области выявлено 25 нетрезвых водителей.

«В 12 случаях задержанные водители отказались от прохождения медицинского освидетельствования, в связи с чем в отношении них составлены административные протоколы по статье 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». 13 водителей признали факт употребления алкоголя, в отношении них составлены протоколы по статье 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения». Один из водителей ранее уже привлекался за вождение транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, в его действия усматриваются признаки уголовно наказуемого деяния, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ», - отмечают в пресс-службе полиции.

Среди нарушителей оказались две женщины. 31 декабря сотрудники Задонского ГИБДД остановили автомобиль «Лада», за рулем которого находилась 39-летняя женщина с явными признаками опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования она отказалась.

А 1 января в Грязях инспекторы ГИБДД остановили автомобиль под управлением 20-летней девушки, которая сообщила сотрудникам о выпитом ей шампанском. В отношении девушки составлен протокол по статье 12.8 КоАП РФ.

Все эти материалы будут направлены в суд.
4 899
#ПДД #нарушение

Комментарии (4)

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лопотунья

4 минуты назад
а в грязях на каком авто чё не пишете видать нельзя мадам крутая в 20 лет
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Кот

14 минут назад
Зачем пьяные за руль садятся??? Экстрима не хватает на одно место Геморрой
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старый

20 минут назад
20 лет,а уже алкашка. Главное,что за руль садится не стесняясь.
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лишайте

44 минуты назад
скоро сами сядите за технику,у нас прав нет))клоуны
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