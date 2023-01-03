Празднование Нового года для 25 водителей обернётся лишением прав

Среди нарушителей оказались две женщины.

За последний день 2022 года и первый день нового года в Липецкой области выявлено 25 нетрезвых водителей.



«В 12 случаях задержанные водители отказались от прохождения медицинского освидетельствования, в связи с чем в отношении них составлены административные протоколы по статье 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». 13 водителей признали факт употребления алкоголя, в отношении них составлены протоколы по статье 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения». Один из водителей ранее уже привлекался за вождение транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, в его действия усматриваются признаки уголовно наказуемого деяния, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ», - отмечают в пресс-службе полиции.



Среди нарушителей оказались две женщины. 31 декабря сотрудники Задонского ГИБДД остановили автомобиль «Лада», за рулем которого находилась 39-летняя женщина с явными признаками опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования она отказалась.



А 1 января в Грязях инспекторы ГИБДД остановили автомобиль под управлением 20-летней девушки, которая сообщила сотрудникам о выпитом ей шампанском. В отношении девушки составлен протокол по статье 12.8 КоАП РФ.



Все эти материалы будут направлены в суд.