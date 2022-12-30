Общество

сегодня, 10:42

Предпраздничная площадь Победы: толчея, раскопки «Квадры», незаконная торговля молоком, гусями и елками...

8 765
#Центральный рынок
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Предпраздничная площадь Победы: толчея, раскопки «Квадры», незаконная торговля молоком, гусями и елками...

В ресурсной организации говорят, что ищут утечку кипятка, в мэрии обещают разогнать продавцов силами ЧОПа.

То, что происходит сегодня утром на площади Победы со стороны «Пятерочки» и Центрального рынка, достойно кисти Карла Брюллова. Не «Последний день Помпеи», конечно, но что-то типа того.

Вчера, как уже писал GOROD48, работники «Квадры» вырыли большую яму у площади Победы. А пресс-служба компании сообщила, что компания без отключения потребителей (это уже хорошо) «ведет работы по обнаружению причины затопления канала теплотрассы». Но сегодня в последний рабочий день уходящего года, ситуация на площади Победы усугубилась.

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«Квадра» вырыла вторую яму, раскопав тротуар. Комментарий от энергетиков тот же: «на теплосети специалисты ведут работы по обнаружению причины затопления канала теплотрассы без отключения потребителей». Аварийные бригады пытаются огородить место раскопок металлическими заборами, но им мешают торговцы соснами и елками. И это при том, что в этом месте нет законной точки по продаже новогодних деревьев. Тут же, на узком проходе между Центральным рынком и площадью Победы, ставшем и вовсе не проходным из-за еще одной, старой, раскопки «Квадры», выстроилась череда торговцев молоком, гусями, запрещенными к продаже на улице консервированными грибами. Среди них – и те, кого уже не раз штрафовали за незаконную торговлю сотрудники управления потребрынка мэрии. И повсюду ругань: рабочие «Квадры» пытаются отогнать торговцев от своих раскопок и забора, на который навалили елки, торговцы матюкаются друг на друга в поиске мест под еще один прилавок из ящиков…

– Мы регулярно проводим в этом месте рейды по выявлению фактов незаконной торговли, но продавцы возвращаются сразу же после нашего ухода. Это – самая больная наша точка. Но уже в январе мы организуем на этой стороне площади Победы ярмарку. Предприниматель уже пообещал, что силами ЧОП наведет тут порядок и незаконной торговли тут не будет, – сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии.

Вопрос: а нужна ли ярмарка в месте, и без того перенасыщенном местами торговли, где ко всем магазинам и ТЦ есть еще и два рынка?
8 765
#Центральный рынок
4

Комментарии (8)

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гостья

8 минут назад
?, для продажи есть специальные места, а не там, где хочу, там и торгую. Свинарник там, а не центральная площадь
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Покупатель

10 минут назад
а почём гуси ?
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?

10 минут назад
Все время люди могли продать, произведенное в своем подсобном хозяйстве. Перекуп теперь стал законным, а кто производит - не законным. Я давно не хожу на рынок. Но это просто дико, как у нас перевернули с "ног на голову".
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48

20 минут назад
Посадили бы на 15 суток этих торговцев несталибы больше стоять там
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Мэру

28 минут назад
Почему с рекламой не ведёте борьбу.
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SKRIP

43 минуты назад
А где показательная порка за незаконно срубленное дерево?
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Елена

55 минут назад
Чудны дела твои мэрия. Не можете на площади и в переходе порядок навести. А, кто может? Власть, кто?
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А кто

59 минут назад
Такие эти ЧОП.Сторож,должен стройку охранять.
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