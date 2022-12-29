Общество

сегодня, 15:01

На площади Победы вновь ищут порыв

7 884
#раскопки #энергетики
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На площади Победы вновь ищут порыв

Горячую воду и отопление потребителям обещают не отключать.

На площади Победы, недалеко от магазина «Пятерочка», кажется, появилось заколдованное место для энергетиков. Сегодня там вновь сделали раскоп, от которого шел пар.

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«На участке теплосети по адресу Площадь Победы, 5 „а“ наши специалисты ведут работы по обнаружению причины затопления канала теплотрассы. Работы ведутся без отключения потребителей», — сообщили в липецком филиале компании «Квадра».

GOROD48 всего несколько часов назад опубликовал материал о  завершении работ на проблемном участке, который находится в нескольких метрах от нового раскопа. А в минувшем августе неподалеку бил огромный коммунальный фонтан.
7 884
#раскопки #энергетики
2

Комментарии (7)

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Работы....

6 минут назад
непочатый край! Почать некому!
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Гость.

12 минут назад
Ну если закупать трубы БУ под шаманины для вида нового или китайского производителя то можно вечно там течи устранять.
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О новый повод списать лямов 20-30

22 минуты назад
Отличная схема для отмывания денег
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Игорь

22 минуты назад
Правда, это дорого, легче чопик вбить
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Житель

44 минуты назад
Если положили асфальт,значит скоро начнут копать искать гнилую трубу
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Правда

46 минут назад
А трубы пробовали поменять?
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Никогда такого не было

53 минуты назад
И вот опять
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