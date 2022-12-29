Общество
сегодня, 15:01
На площади Победы вновь ищут порыв
7 884
Горячую воду и отопление потребителям обещают не отключать.
На площади Победы, недалеко от магазина «Пятерочка», кажется, появилось заколдованное место для энергетиков. Сегодня там вновь сделали раскоп, от которого шел пар.
«На участке теплосети по адресу Площадь Победы, 5 „а“ наши специалисты ведут работы по обнаружению причины затопления канала теплотрассы. Работы ведутся без отключения потребителей», — сообщили в липецком филиале компании «Квадра».
GOROD48 всего несколько часов назад опубликовал материал о завершении работ на проблемном участке, который находится в нескольких метрах от нового раскопа. А в минувшем августе неподалеку бил огромный коммунальный фонтан.
«На участке теплосети по адресу Площадь Победы, 5 „а“ наши специалисты ведут работы по обнаружению причины затопления канала теплотрассы. Работы ведутся без отключения потребителей», — сообщили в липецком филиале компании «Квадра».
GOROD48 всего несколько часов назад опубликовал материал о завершении работ на проблемном участке, который находится в нескольких метрах от нового раскопа. А в минувшем августе неподалеку бил огромный коммунальный фонтан.
7 884
Работы....
Гость.
О новый повод списать лямов 20-30
Игорь
Житель
Правда
Никогда такого не было