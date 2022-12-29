Общество

сегодня, 14:14

В Липецке начался первый этап реконструкции трамвайного депо

5 809
#концессия #трамвай
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В Липецке начался первый этап реконструкции трамвайного депо

Компания «Мовиста Регионы Липецк» начала реконструкцию трамвайного депо в рамках соглашения о модернизации трамвайной сети города. 

Строители установили леса для утепления фасада здания. В начале следующего года в депо начнутся строительно-монтажные работы, которые продлятся до февраля 2024 года. Чтобы придать зданию современный архитектурный облик, в нем заменят окна и облицуют фасадные части. 
 
«После реконструкции трамвайное депо оснастят передовым оборудованием: установят автоматическую портальную моечную систему и механизированную выдвижную двухстороннюю площадку для ремонта и обслуживания подвижного состава», - сообщает пресс-служба мэрии. 
 
По концессионному соглашению, подписанному губернатором Игорем Артамоновым, мэром Липецка Евгенией Уваркиной и генеральным директором компании «Мовиста Регионы» Александром  Советниковым, «Мовиста Регионы Липецк» приобретет 46 односекционных трамваев, реконструирует трамвайное депо и 40,8 км трамвайных путей, а также модернизирует контактную сеть и дополнительно построит новую ветку протяженностью 5,2 км.
 
Проект будет реализован в три этапа. Первый из них планируется завершить в конце июня 2023 года. Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию всех объектов концессионного соглашения – четвертый квартал 2025 года.

Объем инвестиций в обновление трамвайной сети Липецка составит 14,5 миллиардов рублей. В течение 20 лет областной бюджет выплатит концессионеру 20 миллиардов рублей.

Фото пресс-службы администрации Липецка 
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#концессия #трамвай
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Комментарии (5)

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Не с этого начинаете.

5 минут назад
Мне кажется после реконструкции здания большая часть денег просто уплывёт. А на рельсы и другое их просто не останется. Здание могло бы и потерпеть а вот рельсы которые круглые и с них транваи сходят это и надо было менять в первую очередь.
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Плавали - знаем

29 минут назад
Замечательно! «Мовиста Регионы Липецк» - компания с неизвестной выручкой и маленькими убытками, а ее учредитель «Мовиста Регионы» - компания также с неизвестной выручкой и большими убытками. Срок жизни каждой менее 3-х лет! Пила "Дружба" без работы в Липецке не останется.
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гость

54 минуты назад
Главное - сделать здание, а не трамвайные пути.
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Попсикакий

сегодня, 14:48
Распил запущен
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Денис

сегодня, 14:36
21 век но вагонаважатые маршрутов 1 и 2 на ост 21 микр переводят стрелку в ручную.
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