сегодня, 14:14
В Липецке начался первый этап реконструкции трамвайного депо
Компания «Мовиста Регионы Липецк» начала реконструкцию трамвайного депо в рамках соглашения о модернизации трамвайной сети города.
«После реконструкции трамвайное депо оснастят передовым оборудованием: установят автоматическую портальную моечную систему и механизированную выдвижную двухстороннюю площадку для ремонта и обслуживания подвижного состава», - сообщает пресс-служба мэрии.
По концессионному соглашению, подписанному губернатором Игорем Артамоновым, мэром Липецка Евгенией Уваркиной и генеральным директором компании «Мовиста Регионы» Александром Советниковым, «Мовиста Регионы Липецк» приобретет 46 односекционных трамваев, реконструирует трамвайное депо и 40,8 км трамвайных путей, а также модернизирует контактную сеть и дополнительно построит новую ветку протяженностью 5,2 км.
Проект будет реализован в три этапа. Первый из них планируется завершить в конце июня 2023 года. Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию всех объектов концессионного соглашения – четвертый квартал 2025 года.
Объем инвестиций в обновление трамвайной сети Липецка составит 14,5 миллиардов рублей. В течение 20 лет областной бюджет выплатит концессионеру 20 миллиардов рублей.
Фото пресс-службы администрации Липецка
Не с этого начинаете.
Плавали - знаем
гость
Попсикакий
Денис