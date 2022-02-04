Общество

сегодня, 10:32

Жилинспекция выявила девять нарушений после прогулки GOROD48 по центру Липецка

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#ГЖИ #уборка снега #наледь
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Жилинспекция выявила девять нарушений после прогулки GOROD48 по центру Липецка

В отношении управляющих компаний возбуждены дела об административном правонарушении.

Публикация GOROD48 «Мы прошлись по заснеженному Липецку, и вот что из этого вышло» не осталась незамеченной контролирующими органами.

На следующий день в официальном аккаунте Госжилинспекции по Липецкой области появилось сообщение, что после нашего материала были выявлены девять фактов «ненадлежащего содержания общего имущества в многоквартирных домах в зимний период в части несвоевременной уборки снега и наледи с крыш МКД». 

- В отношении управляющих организаций будут возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ, штраф для должностных лиц составляет от 50000 до 100000 рублей, для юридических лиц от 250000 до 300000 рублей, - сообщили в ГЖИ.
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#ГЖИ #уборка снега #наледь
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Комментарии (7)

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Рогожа

2 минуты назад
А где всё-таки у нас центр Липецка?
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Житель

8 минут назад
На тракторном гуляли? Над подьздами кошмар что творится, в жители с балконами вообще обнаглели
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Житель

16 минут назад
Интересно, а сотрудники Госжилинспекции будут наказаны за бездействие??? Или они не гуляют по улицам???
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Алоизий

32 минуты назад
Кто позволил?! Всегда же слепые были!
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Анна

47 минут назад
Октябрьская 74.Председателю ТСЖ указали на сосульки и наледь которая над входом.Он покивал и на этом всё.Деньги собирают не малые а делать ничего не хотят.Козырька не,сосульки не сбивают.
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ДОВАЙТЕ ВЫКЛАДЫВАТЬ ИЗ КАЖДОГО ДВОРА.

58 минут назад
Значит отправлая письма с жалобами нет реакции а на то что теперь надо выложить в сеть или опубликовать в ГОРОД48 тогда реакция будет. Что поимеют жители от неубранных дворов? Это же нарушения и тарифы должны быть снижены хотя бы за этот месяц, будет в дольнейшем такая ситуация то и в следующем месяце так же. ЛЕЧИТЬ НАДО ЭТИМИ ЖЕ МЕРАМИ.
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житель Липецка

сегодня, 10:42
ГЖИ себе на премии заработали.
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