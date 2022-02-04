Общество
сегодня, 10:32
Жилинспекция выявила девять нарушений после прогулки GOROD48 по центру Липецка
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В отношении управляющих компаний возбуждены дела об административном правонарушении.
Публикация GOROD48 «Мы прошлись по заснеженному Липецку, и вот что из этого вышло» не осталась незамеченной контролирующими органами.
На следующий день в официальном аккаунте Госжилинспекции по Липецкой области появилось сообщение, что после нашего материала были выявлены девять фактов «ненадлежащего содержания общего имущества в многоквартирных домах в зимний период в части несвоевременной уборки снега и наледи с крыш МКД».
- В отношении управляющих организаций будут возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ, штраф для должностных лиц составляет от 50000 до 100000 рублей, для юридических лиц от 250000 до 300000 рублей, - сообщили в ГЖИ.
На следующий день в официальном аккаунте Госжилинспекции по Липецкой области появилось сообщение, что после нашего материала были выявлены девять фактов «ненадлежащего содержания общего имущества в многоквартирных домах в зимний период в части несвоевременной уборки снега и наледи с крыш МКД».
- В отношении управляющих организаций будут возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ, штраф для должностных лиц составляет от 50000 до 100000 рублей, для юридических лиц от 250000 до 300000 рублей, - сообщили в ГЖИ.
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Рогожа
Житель
Житель
Алоизий
Анна
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житель Липецка