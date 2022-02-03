Мы прошлись по заснеженному Липецку, и вот что из этого вышло

Интернет пестрит фотографиями и видео заснеженных улиц и дворов Липецка. Власти ежедневно рассказывают об усилиях по уборке снега с улиц и взывают к совести руководителей управляющих компании.



Мы решили посмотреть, как обстоят дела в центре города и выбрали маршрут, по которому наш коллега ходит на работу. В бесснежные дни путь от улицы Шевченко до площади Победы занимает около получаса, сколько времени он занял сейчас и какие опасности нам встретились по дороге, смотрите в видео.

