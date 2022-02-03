Общество

20 минут назад

Мы прошлись по заснеженному Липецку, и вот что из этого вышло

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#уборка снега #сосульки #благоустройство
Интернет пестрит фотографиями и видео заснеженных улиц и дворов Липецка. Власти ежедневно рассказывают об усилиях по уборке снега с улиц и взывают к совести руководителей управляющих компании. 

Мы решили посмотреть, как обстоят дела в центре города и выбрали маршрут, по которому наш коллега ходит на работу. В бесснежные дни путь от улицы Шевченко до площади Победы занимает около получаса,  сколько времени он занял сейчас и какие опасности нам встретились по дороге, смотрите в видео.
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#уборка снега #сосульки #благоустройство

Комментарии (1)

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Анна

6 минут назад
Сосульки похоже наши коммунальные службы не волнуют совсем.Октябрьская 74 над самым входом в подъезд падают и ни когоэто не заботит.Показали председвтелю ТСЖ,он гривой покивал и на этом всё.Каждый год такая проблема.
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