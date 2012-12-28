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Спорт
272
39 минут назад
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После игры футболисты сошлись врукопашную под трибуной

Почти половину матча липчане играли вдевятером,ю но всё равно отстояли ничью. А потом началось...

Дублёры липецкого «Металлурга» на своём поле сыграли вничью с одними из лидеров своей подгруппы СФФ «Центр» смоленской «Академией спорта» – 0:0. Пикантность ситуации в том, что почти половину матча липчане провели … вдевятером после двух удалений.

С самого начала гости взяли несколько провокационный стиль игры: толчки, зацепы и апелляции к арбитру. На 21-й минуте хавбек Егор Жвачка пытался спровоцировать капитана липчан Сергея Горбенко на драку, тот сдержался и не проронил ни слова, но арбитр Иван Дементьев из Орла на всякий случай решил вынести предупреждения обоим футболистам за неспортивное поведение. Эта жёлтая карточка вышла липчанам боком уже на 31-й минуте: Горбенко допустил игровое нарушение и увидел перед собой второй «горчичник», который привёл к удалению с поля.

А в начале второго тайма переведённому из середины поля в защиту Арутюну Балояну хватило 2-х минута для двух предупреждений и удаления с поля.

Гости атаковали немало атаковали немало, ведь победа в Липецке выводила их в лидеры. Трижды на игру вратарь Дмитрий Безбородов спасал команду после выходов один на один.

У липчан были моменты даже в двойном меньшинстве, но Павел Истамов и Иван Сазонов их не реализовали. Нельзя не отметить и удар с разворота в перекладину липецкого защитника Никиты Власова в первом тайме ещё при равном счёте.

Финальный счисток заставил главного тренера гостей Алексея Векшу замереть у кромки поля, обхватив руками голову – его команда так и не смогла взломать оборону героически сражавшихся липчан во главе с усилившим дубль защитником основного «Металлурга» Ильёй Коротких.

А расстроенные игроки гостей и после финального свистка пытались спровоцировать потасовку ещё на поле, затем выяснение отношений переместилось под трибуны, где футболисты толкались и хватали друг друга за грудки. Лишь вмешательство работников ФК «Металлург» и Центрального стадиона помешало драке «стенка на стенку».

Добавим, что в прошлом туре разыгравшийся под конец сезона «Металлург-М» победил в Брянске местный «Спартак» с рекордным счётом для выездных матчей за десятилетие – 7:1!

Сейчас липчане занимают в своём турнире 7-е место среди 9-ти команд – 13 матчей, 19 очков. Завтра в 13:00 Войдель и Ко на Центральном стадионе «Металлург» примут лидера «Орел-М», начало матча в 13:00.
Футбол
«Металлург-М»
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Комментарии (1)

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СССР
11 минут назад
бездельникам делать нечего вот и на футболы свои шастаю, нажрутся и давай морды бить
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