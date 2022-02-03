В России

30 минут назад

Генпрокуратура проверит обоснованность стоимости ПЦР-тестов на COVID-19

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#ПЦР-тест #COVID-19
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В России проверят медицинские лаборатории и аптеки после публикаций о резком подорожании тестов на коронавирус.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил проверить обоснованность стоимости исследований на коронавирус при помощи ПЦР-тестов, - сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что с учетом государственной важности вопросы соблюдения законодательства в сфере борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции находятся под постоянным контролем надзорного ведомства.

Прокурорскими проверками охвачены учреждения здравоохранения, социального обслуживания, хозяйствующие субъекты, осуществляющие оказание услуг населению, органы государственной власти и местного самоуправления, - говорится в сообщении.

Уточняется, что в центре пристального внимания прокуроров – выполнение установленных нормативов при организации тестирования населения на COVID-19, укомплектованность колл-центров достаточным количеством специалистов.

В связи с сообщениями СМИ о существенном росте цен на диагностические услуги медицинских организаций Генеральным прокурором РФ Игорем Красновым было поручено прокурорам субъектов РФ провести проверки обоснованности стоимости осуществления лабораторных исследований на наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в лабораториях медицинских учреждений и центров, включая частные, а также цен на тест-системы в аптечной сети, - сообщает Генпрокуратура.

Добавляется, что по выявленным нарушениям будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.
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#ПЦР-тест #COVID-19
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