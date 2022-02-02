Общество

9 минут назад

Срыв срока ремонта улицы Зегеля обошелся подрядчику в 350 тысяч рублей

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#дорожный ремонт #штраф #неустойка
Срыв срока ремонта улицы Зегеля обошелся подрядчику в 350 тысяч рублей

Дорожная компания получила штрафы и за просрочку обновления улицы Меркулова.

ООО «Строймастер» начислили штрафы и неустойки за сорванные сроки дорожных ремонтов в прошлом сезоне в Липецке. Подрядчик вовремя не закончил свои работы на двух объектах — улицах Меркулова и Зегеля.

- За невыполненные в срок работы по ремонту улиц Зегеля и Меркулова подрядчик уже добровольно заплатил часть штрафов и неустойки. По улице Меркулова было начислено 20 000 рублей штрафов и 21 829,8 рубля неустойки. Оплачено — 10 000 рублей штрафов и 8 198,68 рубля неустойки. По улице Зегеля начислено 120 000 рублей штрафов и 223 640,59 рубля неустойки. Оплачено 90 000 рублей штрафов и 84 906,86 рубля неустойки, - сообщили GOROD48 в управлении главного смотрителя Липецка. - Невыплаченные подрядчиком средства должны поступить в бюджет города за счёт банковской гарантии. Соответствующее требование специалисты управления уже направили в банк.


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Напомним, в 2021 году компания «Строймастер» выиграла восемь муниципальных контрактов на дорожные ремонты на общую сумму почти в 250 млн рублей. ООО «Строймастер» взял на себя обязательства завершить ремонт улицы Зегеля ко Дню города, но не выполнил обещание. Потом открытие перенесли на 31 августа. Фактически движение по улице Зегеля открыли только 6 сентября. До этого ООО «Строймастер» был внесен УФАС в реестр недобросовестных подрядчиков.
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#дорожный ремонт #штраф #неустойка

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