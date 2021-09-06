Общество
40 минут назад
Сегодня в полдень будет открыто движение по улице Зегеля
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Подрядчику осталось выполнить 0,5% объемов работ.
Сегодня утром глава Липецка Евгения Уваркина проинспектировала улицу Зегеля, открыть движение по которой в начале прошлой недели обещала 6 сентября.
Увиденное мэра порадовало. Кажется, тут объект готов. Заасфальтированы все проезды к жилым домам, уложена плитка, высажены новые кустарники, раскатан рулонный газон, работают светофоры, у площади Героев на асфальт наносят последнюю разметку выпуклым белым термопластиком, который, как уверяет главный смотритель Липецка, переживет зиму.
- Подрядчик выполнил 99,5% работы. Уверен, что строителям осталось два дня, чтобы завершить все недоделки, - сообщил Евгении Уваркиной председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Николай Дергунов.
велосипедисты уже пользуются отведенной им дорожкой
на улице появилось много зелени, и теперь подрядчику до наступления поздней осени предстоит чуть ли не ежедневно поливать ее, чтобы прижились трава и кустарники
... кое-где вряд ли вырастет трава - рассыпанные семена жадно склевывают птицы
на пешеходном переходе с улицы Желябова на улицу Зегеля в ином порядке расставили торговые павильоны, и тут же горожанам и гостям города открылся вид на столетнее раскидистое дерево
Действительно, осталось нанести несколько штрихов, и картина будет готова.
На обновленной улице изменилась схема подъездов к остановкам автобусов и парковки автотранспорта. Так, с дороги исчезли парковочные карманы. Вместо них на асфальт нанесена изломанная желтая линия разметки, запрещающая заезд на нее иного транспорта. Евгения Уваркина считает, что Липецке пора отказываться от карманов, в которых автобусы чаще становятся под углом к тротуару, вынуждая инвалидов или мам с колясками выходить из них сначала на дорогу, и лишь потом подниматься на тротуар. А как избежать парковок на желтой разметке автомобилистов?
- Мы надеемся на законопослушание липчан и на активность автоинспекторов. Также тут скоро появятся видеокамеры, которые будут фиксировать все нарушения Правил дорожного движения, - ответила глава Липецка.
при заезде на улицу Зегеля с улицы Гагарина разметка заранее предупреждает автомобилистов взять левее
Обновленная улица мэру понравилась. Евгения Уваркина дала добро заказчику, УГС Липецка, на то, чтобы в 12.00 по улице Зегеля было возобновлено движение транспорта, которое было прекращено в апреле, когда на этот объект пришли строители.
Напомним, что подрядчик, ООО «Строймастер», взял на себя обязательства завершить ремонт к Дню города, но не выполнил обещание. Потом открытие перенесли на 31 августа. За невыполнение контракта «Строймастеру» грозят большие штрафы. А еще УФАС Липецкой области признало компанию недобросовестным подрядчиком.
Увиденное мэра порадовало. Кажется, тут объект готов. Заасфальтированы все проезды к жилым домам, уложена плитка, высажены новые кустарники, раскатан рулонный газон, работают светофоры, у площади Героев на асфальт наносят последнюю разметку выпуклым белым термопластиком, который, как уверяет главный смотритель Липецка, переживет зиму.
- Подрядчик выполнил 99,5% работы. Уверен, что строителям осталось два дня, чтобы завершить все недоделки, - сообщил Евгении Уваркиной председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Николай Дергунов.
велосипедисты уже пользуются отведенной им дорожкой
на улице появилось много зелени, и теперь подрядчику до наступления поздней осени предстоит чуть ли не ежедневно поливать ее, чтобы прижились трава и кустарники
... кое-где вряд ли вырастет трава - рассыпанные семена жадно склевывают птицы
на пешеходном переходе с улицы Желябова на улицу Зегеля в ином порядке расставили торговые павильоны, и тут же горожанам и гостям города открылся вид на столетнее раскидистое дерево
Действительно, осталось нанести несколько штрихов, и картина будет готова.
На обновленной улице изменилась схема подъездов к остановкам автобусов и парковки автотранспорта. Так, с дороги исчезли парковочные карманы. Вместо них на асфальт нанесена изломанная желтая линия разметки, запрещающая заезд на нее иного транспорта. Евгения Уваркина считает, что Липецке пора отказываться от карманов, в которых автобусы чаще становятся под углом к тротуару, вынуждая инвалидов или мам с колясками выходить из них сначала на дорогу, и лишь потом подниматься на тротуар. А как избежать парковок на желтой разметке автомобилистов?
- Мы надеемся на законопослушание липчан и на активность автоинспекторов. Также тут скоро появятся видеокамеры, которые будут фиксировать все нарушения Правил дорожного движения, - ответила глава Липецка.
при заезде на улицу Зегеля с улицы Гагарина разметка заранее предупреждает автомобилистов взять левее
Обновленная улица мэру понравилась. Евгения Уваркина дала добро заказчику, УГС Липецка, на то, чтобы в 12.00 по улице Зегеля было возобновлено движение транспорта, которое было прекращено в апреле, когда на этот объект пришли строители.
Напомним, что подрядчик, ООО «Строймастер», взял на себя обязательства завершить ремонт к Дню города, но не выполнил обещание. Потом открытие перенесли на 31 августа. За невыполнение контракта «Строймастеру» грозят большие штрафы. А еще УФАС Липецкой области признало компанию недобросовестным подрядчиком.
3 596
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Иван
граф Де Ля Фер