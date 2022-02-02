53-летний мужчина вонзил вилку в половой член собутыльника

Его приговорили к 8 месяцам лишения свободы условно.

Необычное дело рассмотрел мировой судья Лев-Толстовского судебного участка Чаплыгинского судебного района Липецкой области. 53-летнего мужчину осудили по пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ «Легкие телесные повреждения, нанесённые с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Оружием была обычная столовая вилка, которую нападавший вонзил… в половой член собутыльника.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, эта неприятная история произошла около 3 часов ночи 30 апреля прошлого года в селе Острый Камень Лев-Тостовского района.



Подсудимый рассказал, что в последних числах апреля к нему приехал знакомый и они начали отмечать приближающиеся майские праздники. Во время пьянки гость якобы предложил товарищу показать ему деда, у которого можно украсть ордена. В конце-концов произошла нецензурная перебранка — хозяин дома отказался идти показывать деда и стал выпроваживать гостя. Тот схватил в руки сковороду, а хозяин — первый попавшийся предмет — им оказалась вилка, и ударил знакомого в пах.



Подсудимый уверял: он думал, что в руках ложка и хотел только напугать товарища. В момент нанесения удара мужчины находились в метре - полутра друг от друга. Нападавший сидел в кресле за столом, а его гость ходил по кухне. После того, как потерпевший застонал и схватился руками за гениталии, а из них потекла кровь, нападавший увидел, что в руках была вилка, бросил у стола окровавленный столовый прибор и ушёл спать в дом к знакомому.



Гостя же увезли на скорой в больницу, где медики диагностировали ему рану в области спинки полового члена, которая была расценена как лёгкий вред здоровью.



А уже утром к нападавшему пришли сотрудники полиции. На месте происшествия на полу ещё валялась и главная улика преступления — вилка с засохшей кровью.



Интересно, что к моменту вынесения приговора мужчине с вилкой пострадавший уже отбывал наказание в исправительном учреждении, поэтому просил рассматривать дело без него и своего обидчика сильно не наказывать — претензий к нему он не имел.



Сам нападавший ранее тоже уже был судим: в 2010 году он получил за убийство девять лет колонии строгого режима. Освободился он только 6 сентября 2019 года.



На этот раз за нападение с вилкой мужчину приговорили к 8 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 6 месяцев.

