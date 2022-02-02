Шалость 9-летней девочки обошлась ее родителям в двести тысяч рублей

Ребенок забросал с 15-го этажа бутылками дорогой автомобиль.

Октябрьский районный суд Липецка рассмотрел иск владельца автомобиля «Infiniti» к родителям 9-летней девочки, чья шалость стоила ему почти двести тысяч рублей.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области, весной прошлого года владельца автомобиля «Infiniti» припарковал его возле дома №1 по улице Осканова и ушел в магазин. Когда он делал покупки, в машине сработала сигнализация. Выбежав из магазина, мужчина увидел, что машину из окна на 15 этаже дома бросают бутылки. Оказалось, что машину бутылками закидала 9-летняя девочка.



Девочка находилась на кухне, пока ее родители были в другой комнате. Она открыла окно и начала бросать из него различные предметы, в том числе — бутылки. Бутылки разбили ветровое стекло «Infiniti» и погнули стойку над водительской дверью.



Владелец автомобиля обратился в суд с иском о компенсации ущерба в 194 400 рублей к родителям девочки. Также он потребовал взыскать расходы на проведение экспертизы по оценке повреждений и судебные издержки.



Суд постановил взыскать с родителей девочки 207 093 рубля.