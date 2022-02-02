Происшествия

сегодня, 11:25

Шалость 9-летней девочки обошлась ее родителям в двести тысяч рублей

16 2844
#ущерб #иск
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Шалость 9-летней девочки обошлась ее родителям в двести тысяч рублей

Ребенок забросал с 15-го этажа бутылками дорогой автомобиль.

Октябрьский районный суд Липецка рассмотрел иск владельца автомобиля «Infiniti» к родителям 9-летней девочки, чья шалость стоила ему почти двести тысяч рублей.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области, весной прошлого года  владельца автомобиля «Infiniti» припарковал его возле дома №1 по улице Осканова и ушел в магазин. Когда он делал покупки, в машине сработала сигнализация. Выбежав из магазина, мужчина увидел, что машину из окна на 15 этаже дома бросают бутылки. Оказалось, что машину бутылками закидала 9-летняя девочка.

Девочка находилась на кухне, пока ее родители были в другой комнате. Она открыла окно и начала бросать из него различные предметы, в том числе — бутылки. Бутылки разбили ветровое стекло  «Infiniti» и погнули стойку над водительской дверью. 

Владелец автомобиля обратился в суд с иском о компенсации ущерба в 194 400 рублей к родителям девочки. Также он потребовал взыскать расходы на проведение экспертизы по оценке повреждений и судебные издержки.

Суд постановил взыскать с родителей девочки 207 093 рубля.
16 2844
#ущерб #иск
3

Комментарии (16)

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Попов Ю.

8 минут назад
Почему-то я не удивлен, что всё это происходит в лучшем микрорайоне города! Елецкий лучший! Кто там квакал?
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Естественный отбор

11 минут назад
Теперь родители год будут ишачить на ремонт. А если кредит возьмут, то ишачить уже придется полтора года. Молодец водила, что сумел доказать вину шалуньи. А родителям желаю ума и поскорее устроится на третьи работы в ночные смены. Ибо нужен нести ответственность за те гены, которые передали ребенку. Очень приятно читать про плоды воспитания яжматерей- и начинания за это кармы.
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Наверное, глупо предполагать,

25 минут назад
что её отче держал бутылки — чтобы клеить внутри корабли.
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А

27 минут назад
Как ещё детям развиваться? Она же не виновата, что железяка такая дорогая.
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Липа

29 минут назад
Санчо, тут два факта, забросала машину и помимо этого открытое окно было, а родители в другой комнате. Могла и с 15 эт. сама выпасть. Обошлось только затратами за машину.
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Нона

30 минут назад
раз в суд пришлось обращаться, значит родоки возмещать добровольно не хотели. Вот будет им теперь уроком
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Личи

31 минуту назад
Санчо, че их жалеть? за ребенком не смотрят. Будет им уроком
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Сельдерей не растет на Елецком.

33 минуты назад
Это же Елецкий,там все такие.
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Дело темное

35 минут назад
Папашка небось барагозил по синеве и хотел с темы съехать.
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Стишок

37 минут назад
Маленький мальчик нашел пулемет, больше в деревне никто не живёт.
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