Липецкстат: реальная зарплата липчан сократилась на 0,2%

39 183 рубля составила средняя номинальная зарплата в Липецкой области в январе-ноябре2021 года - по сравнению с тем же периодом 2020 года ее размер увеличился на 7,6%. Между тем, реальная зарплата (рассчитывается с учетом индекса потребительских цен) составила 99,8% от января-ноября 2020 года, сообщает Липецкстат.

Самые высокие зарплаты оказались у металлургов, финансистов и страховщиков, энергетиков, пищевиков, газовиков, на производствах табачных изделий, химических веществ и химпродуктов, производителей компьютеров, электроники и оптики, бумаги и бумажных изделий, лекарственных средств и медицинских изделий, резиновых и пластмассовых изделий, электрооборудования. Разрыв между их заработной платой и средней по области составил 1,8-1,1 раза.



Самая низкая заработная плата (от 38 – до 66% от среднеобластного уровня) по данным статистики сложилась у производителей мебели, текстильщиков, кожевников, в гостиницах и общепите, рыболовстве и рыбоводстве, на предприятиях по обработке древесины, в деятельности по операциям с недвижимым имуществом.



Заработная плата работников сельского хозяйства в январе-ноябре 2021 года составила 104% от средней по области. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников образования, а также здравоохранения и социальных услуг составила 78% и 89% соответственно от среднеобластного уровня.



Суммарная задолженность по зарплате на 1 января 2022 года составила 5 миллионов 849 тысяч рублей, сообщает Липецкстат.



