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сегодня, 10:56
Ельчанин пошел под суд из-за серии оскорбляющих губернатора и мэров роликов в YouTube
19 1431
Мужчина второй раз за пять лет стал фигурантом уголовного дела из-за публичного унижения представителей власти.
В судебном участке №2 Рамонского района Воронежской области рассмотрели материалы уголовного дела в отношении жителя Ельца. Мужчину привлекли к уголовной ответственности за оскорбление и клевету в адрес представителей органов исполнительной власти.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе СУ СК Липецкой области, 54-летний директор елецкого издания в серии своих роликов оклеветал и оскорбил губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, мэра Сергея Панова Ельца и главу администрации Липецка Евгению Уваркину. Ельчанин распространял скабрезные видео на YouTube и в соцсетях.
Оскорбительные ролики были загружены в Сеть в 2019 году. В первом из них автор видео публично обвиняет мэра Ельца Сергея Панова в мошенничестве и коррупции при проведении благоустройства города. Этот ролик следствие расценило как подрывающее репутацию мэра Ельца и содержащее заведомо ложную информацию. Во втором ролике автор обвинил Сергея Панова в аморальном поведении и супружеской неверности. Этим ельчанин оскорбил честь и достоинство градоначальника.
Кроме того, блогер совершил преступление против порядка управления, записав и выпустив в Сети скабрезный ролик в адрес губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, где нецензурно выражался в его адрес. Следом ельчанин выпустил еще один ролик: в нем он придумал роман между Игорем Артамоновым и мэром Липецка Евгенией Уваркиной, попутно обвинив их в употреблении наркотиков и взяточничестве. Как уже характерно для автора, свои высказывания он сдобрил порцией забористого мата.
Ни один из пунктов обвинения в клевете и оскорблениях ельчанин не признал и отказался от дачи показаний. В силу требований закона, дело в отношении ельчанина передали на рассмотрение в другой регион. Приговор ельчанину вынесли вчера. Мировой судья признал ельчанина виновным по всем пяти пунктам обвинения. Ему в общей сложности было назначено в наказание в 640 часов обязательных работ. Но отбывать его блогер не будет: истек срок давности привлечения к уголовной ответственности.
Стоит заметить, что этот же мужчина уже привлекался к ответственности по аналогичному обвинению в 2018 году. Как директор издания он дал указание опубликовать на страницах подконтрольной ему еженедельной газеты статью, порочащую честь и достоинство главы города Ельца. Публикация, автором которой выступил сам ельчанин, содержала заведомо ложные обвинения мэра во взяточничестве, хищениях и злоупотреблениях должностными полномочиями. Причем автор статьи не стеснялся в выражениях и использовал оскорбительные слова, выраженные в неприличной форме и содержащие отрицательную оценку деловых и личностных качеств действующего градоначальника. Доводы обвиняемого были проверены в рамках доследственной проверки и не нашли своего подтверждения.
В ходе расследования того уголовного дела ельчанин вину в совершении преступлений признал, принес мэру публичные извинения, опубликовав их в той же газете. Суд приговорил виновного к штрафу в 30 000 рублей. Но приговор не устоял в апелляции: ельчанина освободили от наказания из-за истечения срока давности.
Фото: www.youtube.com
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе СУ СК Липецкой области, 54-летний директор елецкого издания в серии своих роликов оклеветал и оскорбил губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, мэра Сергея Панова Ельца и главу администрации Липецка Евгению Уваркину. Ельчанин распространял скабрезные видео на YouTube и в соцсетях.
Оскорбительные ролики были загружены в Сеть в 2019 году. В первом из них автор видео публично обвиняет мэра Ельца Сергея Панова в мошенничестве и коррупции при проведении благоустройства города. Этот ролик следствие расценило как подрывающее репутацию мэра Ельца и содержащее заведомо ложную информацию. Во втором ролике автор обвинил Сергея Панова в аморальном поведении и супружеской неверности. Этим ельчанин оскорбил честь и достоинство градоначальника.
Кроме того, блогер совершил преступление против порядка управления, записав и выпустив в Сети скабрезный ролик в адрес губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, где нецензурно выражался в его адрес. Следом ельчанин выпустил еще один ролик: в нем он придумал роман между Игорем Артамоновым и мэром Липецка Евгенией Уваркиной, попутно обвинив их в употреблении наркотиков и взяточничестве. Как уже характерно для автора, свои высказывания он сдобрил порцией забористого мата.
Ни один из пунктов обвинения в клевете и оскорблениях ельчанин не признал и отказался от дачи показаний. В силу требований закона, дело в отношении ельчанина передали на рассмотрение в другой регион. Приговор ельчанину вынесли вчера. Мировой судья признал ельчанина виновным по всем пяти пунктам обвинения. Ему в общей сложности было назначено в наказание в 640 часов обязательных работ. Но отбывать его блогер не будет: истек срок давности привлечения к уголовной ответственности.
Стоит заметить, что этот же мужчина уже привлекался к ответственности по аналогичному обвинению в 2018 году. Как директор издания он дал указание опубликовать на страницах подконтрольной ему еженедельной газеты статью, порочащую честь и достоинство главы города Ельца. Публикация, автором которой выступил сам ельчанин, содержала заведомо ложные обвинения мэра во взяточничестве, хищениях и злоупотреблениях должностными полномочиями. Причем автор статьи не стеснялся в выражениях и использовал оскорбительные слова, выраженные в неприличной форме и содержащие отрицательную оценку деловых и личностных качеств действующего градоначальника. Доводы обвиняемого были проверены в рамках доследственной проверки и не нашли своего подтверждения.
В ходе расследования того уголовного дела ельчанин вину в совершении преступлений признал, принес мэру публичные извинения, опубликовав их в той же газете. Суд приговорил виновного к штрафу в 30 000 рублей. Но приговор не устоял в апелляции: ельчанина освободили от наказания из-за истечения срока давности.
Фото: www.youtube.com
19 1431
Комментарии (19)
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Про кумовство в Липецке знаешь ?
Соседкат
Правосудие
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Кому-то можно а кому-то не льзя.
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