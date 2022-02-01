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Ельчанин пошел под суд из-за серии оскорбляющих губернатора и мэров роликов в YouTube

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#оскорбление #клевета
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Ельчанин пошел под суд из-за серии оскорбляющих губернатора и мэров роликов в YouTube

Мужчина второй раз за пять лет стал фигурантом уголовного дела из-за публичного унижения представителей власти.

В судебном участке №2 Рамонского района Воронежской области рассмотрели материалы уголовного дела в отношении жителя Ельца. Мужчину привлекли к уголовной ответственности за оскорбление и клевету в адрес представителей органов исполнительной власти.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе СУ СК Липецкой области, 54-летний директор елецкого издания в серии своих роликов оклеветал и оскорбил губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, мэра Сергея Панова Ельца и главу администрации Липецка Евгению Уваркину. Ельчанин распространял скабрезные видео на YouTube и в соцсетях.

Оскорбительные ролики были загружены в Сеть в 2019 году. В первом из них автор видео публично обвиняет мэра Ельца Сергея Панова в мошенничестве и коррупции при проведении благоустройства города. Этот ролик следствие расценило как подрывающее репутацию мэра Ельца и содержащее заведомо ложную информацию. Во втором ролике автор обвинил Сергея Панова в аморальном поведении и супружеской неверности. Этим ельчанин оскорбил честь и достоинство градоначальника.

Кроме того, блогер совершил преступление против порядка управления, записав и выпустив в Сети скабрезный ролик в адрес губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, где нецензурно выражался в его адрес. Следом ельчанин выпустил еще один ролик: в нем он придумал роман между Игорем Артамоновым и мэром Липецка Евгенией Уваркиной, попутно обвинив их в употреблении наркотиков и взяточничестве. Как уже характерно для автора, свои высказывания он сдобрил порцией забористого мата.

Ни один из пунктов обвинения в клевете и оскорблениях ельчанин не признал и отказался от дачи показаний. В силу требований закона, дело в отношении ельчанина передали на рассмотрение в другой регион. Приговор ельчанину вынесли вчера. Мировой судья признал ельчанина виновным по всем пяти пунктам обвинения. Ему в общей сложности было назначено в наказание в 640 часов обязательных работ. Но отбывать его блогер не будет: истек срок давности привлечения к уголовной ответственности.

Стоит заметить, что этот же мужчина уже привлекался к ответственности по аналогичному обвинению в 2018 году. Как директор издания он дал указание опубликовать на страницах подконтрольной ему еженедельной газеты статью, порочащую честь и достоинство главы города Ельца. Публикация, автором которой выступил сам ельчанин, содержала заведомо ложные обвинения мэра во взяточничестве, хищениях и злоупотреблениях должностными полномочиями. Причем автор статьи не стеснялся в выражениях и использовал оскорбительные слова, выраженные в неприличной форме и содержащие отрицательную оценку деловых и личностных качеств действующего градоначальника. Доводы обвиняемого были проверены в рамках доследственной проверки и не нашли своего подтверждения.
В ходе расследования того уголовного дела ельчанин вину в совершении преступлений признал, принес мэру публичные извинения, опубликовав их в той же газете. Суд приговорил виновного к штрафу в 30 000 рублей. Но приговор не устоял в апелляции: ельчанина освободили от наказания из-за истечения срока давности.

Фото: www.youtube.com
19 1431
#оскорбление #клевета
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Комментарии (19)

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Про кумовство в Липецке знаешь ?

2 минуты назад
Глава, --И если что то говоришь нужно подтверждать фактами и свидетельскими показаниями свои слова.-- ХОЧЕШЬ РАССКАЖУ ?
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Соседкат

4 минуты назад
Такого отборного мата как от Уваркиной,я ни от одного алкаша не слышала.Так,что оскорбить еә этим точно невозможно.
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Правосудие

8 минут назад
За правду всегда убирали всех. Народ живущий на своей земле в нищете. Губер без губернии бабло стрижёт , а Ветераны 525 р получают за АД прошедший. Чтобы чинуши жировали с золотыми парашютами. Снег не могут убрать. Позорники. Огородились в каждой инстанции охраной.
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Гость

15 минут назад
Обязательно надо показать ролики всем друзьям и знакомым
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Кому-то можно а кому-то не льзя.

17 минут назад
Последние засидание селекторное с мэром Липецка посмотрели пол страны и реакции не какой. Темболее это второй раз что мы слышали все. А сколько не слышали ещё её мата?
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Глава

32 минуты назад
Удивительно ,на что люди только не идут,ради хайпа и славы.Правильно,что осудили его,потому что за свои слова нужно отвечать.Критиковать можно и нужно ,но без * матерных,словооборотов.И если что то говоришь нужно подтверждать фактами и свидетельскими показаниями свои слова.А так как он сделал,бездоказательно,одни слюни,так можно и его самого обвинить в чем угодно,вплоть до педофилии.Но мужики так не делают...
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МестныйЯ

34 минуты назад
Мимоходом, оскорблены чувства членов правящей партии, так что нужно показать хоть какую-то работу "во имя". Ну не зря же приняты законы, по которым обижать "власть" нельзя, зато власть не несет никакой ответственности за свои "ешьте макарошки" и "государство не просило вас рожать".
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Ник

34 минуты назад
мысли большинства, вернее о чём знают все :)
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Гость

36 минут назад
Нашего мэра оклеветать невозможно. Она сама хорошо с этим справляется. Такого мата некаждый мужчина себе позволит.
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Коммунист

36 минут назад
Ругать власть нельзя. Вся власть от Бога.
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